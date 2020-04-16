«Это низко»: Петров осудил Собчак за критику сериала

На странице телеведущей Ксении Собчак в Instagram разгорелся спор по поводу отечественного сериала «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Журналистка опубликовала в соцсети видеоролик, на котором она и ее муж Константин Богомолов смотрят шоу, получившее приз II Фестиваля телесериалов «Пилот» в номинации «Лучший сценарий пилота телевизионного сериала». Ведущая запечатлела на видео лицо супруга, которое выражало недовольство увиденным на экране. В подписи к ролику Собчак нецензурно отозвалась о «Колл-центре» и призвала назначить административный штраф за рекомендацию плохих фильмов.

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«Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь, и думаешь: «А кто из твоих друзей вообще мог такое смотреть?» — написала она под роликом.

Популярный российский актер Александр Петров, чья девушка Стася Милославская снялась в одной серии, резко ответил на критику Собчак. Он назвал себя одним из рекомендателей «Колл-центра» и заявил, что журналистка не имеет права на такие отзывы.

«Грубо. На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино, точно», — написал Петров в комментарии, собравшем около 1300 лайков за сутки.

Журналистка попросила не отнимать у нее право называть не понравившиеся проекты [ерундой]. Далее между знаменитостями завязалась долгая публичная беседа в комментариях. В обращении к ведущей Петров напомнил, что она тоже является актрисой и не должна так категорично отзываться о труде своих коллег.

«Если бы ты не снималась в кино, я бы так не написал. Мне кажется это не честно, не правильно, не справедливо, ты же за честность, справедливость. Поэтому прихожу к выводу, что люди из профессии могут (некоторые) написать — [ерунда]. Но они не пишут. А пишут те, кто такого права не имеют, по моему мнению, а сфера одна. И уважение к профессии, а «Колл-центр» — это профессия, должно быть.

А когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы, говорят, что это [ерунда] — это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно», — высказался Петров.

Телеведущая посмеялась над этим комментарием и назвала себя плохой актрисой, снова используя матерные слова. Она добавила, что, несмотря на грубые выражения, критиковала сериал без злобы. Отзываясь о работе режиссеров «Колл-центра», Собчак перепутала имя Алексея Чупова, назвав его Сашей.

«Наташа и Саша очень талантливые люди, я их нежно люблю, их «Человек, который удивил всех» — вообще моя любовь. Просто здесь какой-то подростковый триллер. Но это просто мое мнение. Я не эксперт и не кинокритик. Просто зритель и [плохая] актриса», — заключила Собчак.

Ранее Петров опубликовал на своей странице в Instagram большой пост с рекомендацией «Колл-центра». Он рассказал, что многих артистов и режиссеров знает лично, но во время просмотра сериала об этом забыл.

«Я, как зритель, переживал, сильно, — признался актер. — Ни одного вопроса нет ни к кому. Все артисты на своих местах, даже те, у кого 3-5 минут экранного времени. Леша и Наташа, как мама и папа, выдали счастливые билеты всем артистам».

По словам Петрова, этот сериал — «большая победа», которая показывает, что у российского кинематографа есть будущее.

«Особенно это важно в момент вируса и изоляции, когда погружаешься в другой мир, принимаешь правила игры и отключаешься от сложнейшей реальности. Мы это переживем и все будет хорошо. — написал актер. — Я редко отзывы пишу, я не кинокритик, за что благодарен судьбе. И когда пишу, пишу только от сердца, простыми словами, от совершенно обычного зрителя, это не моя профессия писать отзывы и никто меня не просил».

Одним из самых популярных комментариев к посту Петрова, опубликованному неделю назад, стал вопрос Собчак о том, где можно посмотреть высоко оцененный актером сериал.