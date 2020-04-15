«Рад, что переживаете»: Шнуров отрицает заражение COVID-19

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг свое заявление о заражении коронавирусом. Он назвал свои слова шуткой и сказал, что в случае заболевания обязательно скажет об этом в официальном обращении к публике.

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«Друзья мои и недруги! Что касается моей болезни, вернее, слухов о ней — ни один вирус еще не отменял шутливой беседы и разговоров ни о чем, — сказал Шнуров своим подписчикам в Instagram.

— Мы прекрасно провели время с Александром — я просто очень не хотел, чтобы от приезжал ко мне на дачу. Я крайне рад, что вы переживаете за мое здоровье и, если я заболею, я, конечно, сообщу об этом со всей серьезностью по всем доступным мне каналам».

Ранее во время прямого эфира в Instagram бывшего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кержакова Шнуров заявил, что болен коронавирусом. Музыкант добавил, что самоизолировался в Санкт-Петербурге и посоветовал собеседнику не приезжать к нему на дачу. При этом, по словам Шнурова, он продолжает ходить в магазин за продуктами, пряча лицо за маской и очками.

Также музыкант пошутил о том, что хотел бы прийти в Госдуму, «поплевать на всех» и обновить ее состав, заразив депутатов коронавирусной инфекцией. Главной проблемой в условиях самоизоляции он назвал невозможность сходить в парикмахерскую.

«Я вот отращиваю, как карантин начался, парикмахерские закрыли. Санек, мне бы твои волосы короткие. Я потом тебе свои отрежу и пошлю», — посмеялся Шнуров.

Футболист поблагодарил его за пожертвование в виде 15 тыс. защитных масок и около 1 тыс. респираторов военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

Музыкант уточнил, что также отправил посылки двум городским медучреждениям. Ранее он сообщил об этом в своем Instagram и призвал неравнодушных людей при возможности оказывать помощь врачам.

«Пишут, что пик пандемии придется на следующие две недели. Всем, у кого есть хоть немного свободных средств, рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете, мы помогаем себе. P.S. Если кого-то не устраивает, как я трачу свое время и деньги, то не утруждайте себя сообщать мне об этом, можете тратить свои», — обратился музыкант к своим подписчикам.

Поклонники артиста высоко оценили его благотворительную деятельность, а Кержаков начал использовать хэштег #язашнурова для поддержки новоиспеченного политика. В этом году Шнуров планирует участвовать в дополнительных выборах в Законодательное Собрание Петербурга от «Партии Роста». Партия официально подтвердила эту информацию 19 марта, пишет сайт kp.ru.

«В ближайшее время региональное отделение «Партии Роста» в Санкт-Петербурге проведет общее собрание, а также ряд обязательных процедур по выдвижению кандидата на дополнительных выборах. После чего Сергей Шнуров получит статус кандидата в депутаты ЗакС Петербурга», — сообщили в пресс-службе партии.

Петербургский Горизбирком проведет довыборы в городской парламент 7 июня 2020 года.

«Это вынужденная мера из-за смерти депутата шестого созыва Павла Зеленкова, который скончался 10 июня 2019 года из-за сердечного приступа», — передают «Невские новости».

Лидер «Ленинграда» заявил, что в парламенте «с ним будет веселее», а в одном из стихотворений отметил, что собирается идти «по кривой дорожке».