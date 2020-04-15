Вслед за Каннами: ММКФ отложили до октября

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесли с апреля на октябрь 2020 года, передает ТАСС.

«42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень — он пройдет в этом году с 1 по 8 октября», — отметили в пресс-службе фестиваля.

Новую дату утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией мировых кинофестивалей.

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Отмечается, что даты являются наиболее оптимальными с точки зрения безопасности.

Обычно ММКФ проходил в конце июня, но в 2018 году фестиваль был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Организаторам киносмотра понравились новые даты, и в 2019 году ММКФ также состоялся в апреле.

В свою очередь Международная федерация футбола (ФИФА) также приняла решение о переносе клубного чемпионата мира. Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае. Новые даты в настоящее время не определены.

Ранее руководство Каннского кинофестиваля, который должен был пройти с 12 по 23 мая, сообщило о решении отказаться от мероприятия в его привычной форме. При этом оргкомитет объявил о поисках возможных вариантов и форматов, которые позволили бы главному европейскому событию в мире авторского кино все же состояться в этом году.

После новостей о переносе майского фестиваля из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, руководство надеялось все же провести его в июне или июле.

Однако на днях президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что введенные ограничения в связи с пандемией Covid-19, будут продлены до 11 мая. Макрон также предупредил, что никакое массовое мероприятие, не может состояться по крайней мере до середины июля.

Не состоится из-за ситуации с коронавирусом музыкальный фестиваль Coachella. Предположительно, мероприятие будет перенесено на октябрь 2020 года. Кроме того, в штате Невада отменили фестиваль современного искусства Burning Man. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты, но попросили пожертвовать часть или всю стоимость билета на поддержание проекта.

«После обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City (город, который заново выстраивается участниками Burning Man каждый год в пустыне Блэк-Рок) в 2020 году», — говорится в обращении организаторов.

В России на фоне введенного в Москве и ряде других регионов режима самоизоляции отменили показы спектаклей театрального фестиваля «Золотая маска» в апреле. Согласно официальному заявлению, конкурсная программа возобновится, когда российским театрам снова можно будет показывать спектакли.

«Та огромная работа, которая была проделана в течение всего прошлого сезона экспертными советами, членами жюри, уже отсмотревшими более трети всех спектаклей-участников, самой дирекцией фестиваля, говорит только о том, что «Золотая маска» 2020 года обязательно будет продолжена», — пообещали в пресс-службе.