Вслед за Каннами: ММКФ отложили до октября

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесли с апреля на октябрь 2020 года, передает ТАСС.
«42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень — он пройдет в этом году с 1 по 8 октября», — отметили в пресс-службе фестиваля.
Новую дату утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией мировых кинофестивалей.
Отмечается, что даты являются наиболее оптимальными с точки зрения безопасности.
Обычно ММКФ проходил в конце июня, но в 2018 году фестиваль был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Организаторам киносмотра понравились новые даты, и в 2019 году ММКФ также состоялся в апреле.
В свою очередь Международная федерация футбола (ФИФА) также приняла решение о переносе клубного чемпионата мира. Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае. Новые даты в настоящее время не определены.
Ранее руководство Каннского кинофестиваля, который должен был пройти с 12 по 23 мая, сообщило о решении отказаться от мероприятия в его привычной форме. При этом оргкомитет объявил о поисках возможных вариантов и форматов, которые позволили бы главному европейскому событию в мире авторского кино все же состояться в этом году.
После новостей о переносе майского фестиваля из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, руководство надеялось все же провести его в июне или июле.
Однако на днях президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что введенные ограничения в связи с пандемией Covid-19, будут продлены до 11 мая. Макрон также предупредил, что никакое массовое мероприятие, не может состояться по крайней мере до середины июля.
Не состоится из-за ситуации с коронавирусом музыкальный фестиваль Coachella. Предположительно, мероприятие будет перенесено на октябрь 2020 года. Кроме того, в штате Невада отменили фестиваль современного искусства Burning Man. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты, но попросили пожертвовать часть или всю стоимость билета на поддержание проекта.
«После обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City (город, который заново выстраивается участниками Burning Man каждый год в пустыне Блэк-Рок) в 2020 году», — говорится в обращении организаторов.
В России на фоне введенного в Москве и ряде других регионов режима самоизоляции отменили показы спектаклей театрального фестиваля «Золотая маска» в апреле. Согласно официальному заявлению, конкурсная программа возобновится, когда российским театрам снова можно будет показывать спектакли.
«Та огромная работа, которая была проделана в течение всего прошлого сезона экспертными советами, членами жюри, уже отсмотревшими более трети всех спектаклей-участников, самой дирекцией фестиваля, говорит только о том, что «Золотая маска» 2020 года обязательно будет продолжена», — пообещали в пресс-службе.