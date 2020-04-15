Видеосалоны вернулись: кинокомпании устроят онлайн-показы

Кинокомпания Lionsgate объявила в Twitter о решении на протяжении четырех пятниц подряд проводить на базе платформы YouTube онлайн-кинопоказы своих самых успешных проектов в рамках серии «Ночь в кино» при поддержке сервиса по онлайн-продаже билетов Fandango.

«Кто-нибудь еще скучает по походам в кино?» — написали представители компании в ее социальных сетях перед тем, как объявить о своем «возвращении».

Первыми фильмами, которые будут показаны с 17 апреля по 8 мая, станут «Голодные игры», «Грязные танцы», «Ла-Ла-Лэнд», а также «Джон Уик», для просмотра которого необходимо будет соответствовать установленному ограничению по возрасту.

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«Нет ничего, что могло бы заменить магию совместного кинопросмотра с твоими друзьями-киноманами в кинотеатре на большом экране, но это — шанс для Америки стать ближе, чтобы воссоздать этот опыт. Это отличный шанс, чтобы показать работникам киноиндустрии как сильно нам не хватает походов в кинотеатры и как сильно мы их поддерживаем», — заявил председатель Lionsgate Motion Picture Джо Дрейк.

В компании также сообщили, что кинопоказы будет вести актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится своими воспоминаниями об этих фильмах, а компанию ей составят «звездные гости и лица YouTube».

«Джейми Ли Кертис — женщина, которая в прямом смысле выросла вместе с фильмами и кинотеатрами, — одна из самых больших поклонниц кино в мире, и это настоящая радость, что она будет вести это событие», — сказал Дрейк.

Помимо этого, каждую неделю показ будет предоставлять интерактивные возможности для зрителей, такие как чаты в реальном времени, викторины, челленджи и многое другое.

К акции присоединятся крупнейшие киносети AMC, Regal и Cinemark, а компании Popcornopolis SnackNation предоставят зрителям показов Lionsgate специальное предложение, которое будет включать в себя тематический набор закусок.

Представители Lionsgate также объявили, что компания и ее партнеры сделают пожертвования в фонд Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, который занимается поддержкой работников киноиндустрии, оказавшихся в тяжелом положении из-за эпидемии коронавируса. В Lionsgate призвали зрителей последовать своему примеру.

Компания Amazon также решила поддержать любителей кино — помимо бесплатной 30-дневной подписки на пробную версию сервиса Amazon Prime, американские пользователи получат свободный доступ к пяти сериалам телеканала HBO, включая «Большую маленькую ложь» и «Кремниевую долину», а также к 20 фильмам Warner Bros., включая «Лего. Фильм», «Эта дурацкая любовь» и «Покемон. Детектив Пикачу».

Еще одной компанией, решившей проявить заботу об оказавшихся в самоизоляции любителях совместного кинопросмотра стала телерадиосеть CBS, которая объявила о решении каждое воскресенье мая показывать по вечерам фильмы «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега», «Форрест Гамп», «Миссия невыполнима» и «Титаник».

Навстречу своим зрителям пошло руководство кинокомпании Focus Features. В отличие от своих конкурентов, студия решила устроить кинопоказы по понедельникам. Желающие смогут принять участие в сессии вопросов и ответов с режиссерами фильмов — в настоящий момент известно, что в показах примут участие Уэс Андерсон, Кевин Смит и Павел Павликовский.