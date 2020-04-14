ЭКО повлияло: Кудрявцева рассказала о потере ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье. По словам звезды шоу «Секрет на миллион», в 2018 году вскоре после рождения дочки Маши от своего супруга хоккеиста Игоря Макарова она забеременела вновь, но не смогла выносить ребенка.

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«Появились боли в спине, живот тянуло. Я позвонила своему гинекологу и приехала на встречу. Она меня осмотрела и сообщила, что я беременна», — поведала телезвезда во время Instagram-эфира с Тиной Канделаки.

По словам Кудрявцевой, беременность замерла на маленьком сроке — всего два месяца. В тот время ее организм был ослаблен из-за процедуры ЭКО и предыдущей непростой беременности. Она призналась, что случившееся сильно ударило по ее моральному состоянию, но маленькая дочь отвлекала от печальных мыслей, а молодой супруг во всем поддерживал.

Знаменитость подчеркнула, что буквально вымолила дочь. После рождения сына Жана в 1990 году ей долго не удавалось вновь познать радость материнства. Ради своего заветного желания артистка была вынуждена пройти через три попытки ЭКО.

«Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза», — цитирует Кудрявцеву сайт kp.ru.

Узнав о беременности, телеведущая приняла решение скрывать свое положение все девять месяцев, поскольку очень боялась, что что-то может пойти не так.

«Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека», — призналась она.

Напомним, что телеведущая и спортсмен поженились в 2013 году. Пять лет супругам не удавалось завести ребенка, но в 2018 году родилась долгожданная Мария Игоревна. Для 32-летнего хоккеиста дочь стала первенцем, тогда как Кудрявцева в 19 лет родила сына Жана от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

«Когда я родила Жаника, то еще сама была ребенком. Поэтому его всегда окружали любимые бабушки. А когда ты в зрелом возрасте рожаешь ребенка… Я не знаю, есть ли большее счастье», — делилась звезда.

В беседе с Канделаки Кудрявцева также рассказала о некоторых чертах характера своего мужа. По ее словам, в вопросах хоккея или каких-то бытовых моментах он бывает занудой. В такие периоды Лера настаивает на временном «отселении» супруга в гостевой домик. Кудрявцева призналась, что в условиях самоизоляции ей часто необходимо побыть наедине со своими мыслями, почитать книгу или посмотреть сериал. К чести спортсмена, он относится с пониманием к потребностям супруги.

«Вообще-то я люблю взрослых и умных мужчин. Но в браке я их не представляю! Все-таки с возрастом появляется определенная доля занудства. И мой, конечно, иногда нудит. Он даже больше старик, чем я старушка. Бывает, всю ночь не спит, думы думает или игры свои пересматривает. Кстати, а где он сейчас?! А вон, лежит на диване», — сказала Кудрявцева, обнаружив супруга в соседней комнате.