«Авада Кедавра»: в «Фантастических тварях» появится Волан-де-Морт

В третьей части волшебного блокбастера «Фантастические твари и где они обитают» могут появиться персонажи из «Гарри Поттера», а именно — лесник «Хогвартса» Рубеус Хагрид и Том Реддл, более известный как Волан-де-Морт. Согласно порталу WeGotThisCovered, до сих пор нет информации, какое количество экранного времени будет предоставлено знаменитым героям: это могут быть как эпизодические появления, так и полноценные (хоть и не главные) роли. Источник также отмечает, что, возможно, Хагрид и Реддл дебютируют в «Тварях» чуть позднее — в четвертом фильме серии, выход которого ранее был запланирован на 2022 год, однако из-за пандемии коронавируса и в связи с задержкой в производстве своего предшественника, вероятно, не появится на экранах раньше 2023-го.

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Премьера «Фантастических тварей и где они обитают», снимает которые знаковый для всей франшизы Джоан Роулинг (сама она в проекте отвечает за сценарий) Дэвид Йейтс, должна состояться 11 ноября 2021 года. Как недавно рассказывал исполнитель роли Якоба Ковальски Дэн Фоглер в интервью Syfy Wire, действие фильма развернется во времена Второй мировой войны.

«Могу сказать, что читал сценарий, — отмечал актер. — Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, на мой взгляд, отлично. Он ведет к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут».

Слова Фоглера о Второй мировой войне в третьей части блокбастера, к слову, лишь подтверждают догадки о возможном появлении в ленте Хагрида и Реддла: по лору вымышленного мира полувеликан впервые оказался в школе волшебства в 1940 году, тогда же там учился и будущий враг Гарри Поттера (на тот момент еще не Волан-де-Морт, а просто невероятно одаренный студент факультета «Слизерин»). История взаимоотношений молодых Рубеуса и Тома кратко показывается во второй книге серии. Известно, что они обучались в «Хогвартсе» в одно время, однако впоследствии Хагрид был отчислен после ложного доноса Реддла о том, что тот якобы открыл Тайную комнату.

В свою очередь Роулинг еще в начале 2019-го говорила о появлении в грядущей ленте некого персонажа, который «удивит фанатов».

«Я говорила об этом, когда мы анонсировали пять фильмов: всегда возможно, что некоторые нюансы будут меняться, но сюжетная линия есть. Особенно мое внимание занимает один персонаж, увидев которого, фанаты будут удивлены», — рассказывала писательница.

Первая часть «Фантастических тварей», истории приключений волшебника Ньюта Саламандера в исполнении Эдди Редмэйна, разворачивающаяся в мире Гарри Поттера за много лет до рождения самого Мальчика-который-выжил, вышла на экраны в 2016 году и при бюджете в $180 млн собрала в общей сложности 814 млн. Спустя два года состоялась премьера сиквела («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), который, впрочем, выступил в прокате заметно хуже: картина, на которую было потрачено $200 млн, выручила 655 млн.

В серии фильмов о »Гарри Поттере» Хагрида, как известно, сыграл Робби Колтрейн, тогда как роль Тома в разное время исполняли Кристиан Коулсон («Тайная комната»), Хиро Файнс-Тиффин и Фрэнк Диллэйн (оба — «Принц-полукровка»). А в самого Волан-де-Морта — начиная с четвертой части, когда злодей уже обрел хоть сколько-нибудь нормальную форму — перевоплощался Рэйф Файнс.