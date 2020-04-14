От Криса Хемсворта до Стефа Карри: трейлеры недели

«Эвакуация» («Extraction»)

В съемочной команде «Эвакуации», которая стартует на Netflix 24 апреля, много знакомых имен смогут найти фанаты «Мстителей»: в главной роли здесь Крис «Тор» Хемсворт, продюсерами значатся братья Руссо (а один из них — Джо — еще и написал сценарий), тогда как срежиссировал картину дебютант полного метра Сэм Харгрейв, появлявшийся в качестве актера в одном из эпизодов заключительной части «марвеловской» франшизы (но куда более известен он как каскадер и консультант Руссо в вопросе трюков). По сюжету боевика персонаж Хемсворта, первоклассный наемник, берется за непростую миссию по спасению сына международного преступника, которого держат в заложниках в Бангладеше. Помимо звезды «Мстителей» роли в ленте исполнили Дэвид Харбор (номинация на «Золотой глобус» за перевоплощение в шерифа из «Очень странных дел»), а также Голшифте Фарахани, отлично проявившая себя в «Патерсоне» Джима Джармуша.

«Шкатулка дьявола» («The Jack in the Box»)

Низкобюджетный британский хоррор спекулирует на потенциальной криповости игрушки типа «Jack-in-the-box» («Джек в коробочке» — или «попрыгунчик»), специальной коробки с ручкой, при вращении которой предмет сначала проигрывает мелодию — а затем из нее внезапно выскакивает клоун. В фильме ужасов Лоуренса Фаулера, чья предыдущая работа в этом же жанре «Проклятие: Кукла ведьмы» особо хороших отзывов так и не сыскала, играть с «Джеком» предстоит не детям, а сотрудникам музея, тогда как сам клоун будет не просто пугать, но и лишать жизни.

«Потоп» («The Flood»)

В центре инди-драмы «Потоп», затрагивающей тему кризиса беженцев в Европе, — непростая судьба африканского мигранта, проделавшего тяжелейший путь длиной 5 тысяч километров, чтобы найти убежище в Великобритании, где его, впрочем, особо не ждут. Главные роли в картине исполнили звезды «Игры престолов» — Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Иэн Глен (Джорах Мормонт).

«Опасная ложь» («Dangerous Lies»)

Триллер от Netflix (премьера — 30 апреля), в котором снялись Камила Мендес (Вероника Лодж в молодежном хите «Ривердэйл»), Джесси Ашер («Пацаны», «Шафт») и Кэм Жиганде («Никогда не сдавайся», «Бурлеск», «Пандорум»), — история молодой сиделки, которой один из пожилых клиентов оставляет в наследство дом, где позднее она и ее супруг находят огромную сумму денег. Тут у них и начинаются большие неприятности.

«Джампшот: История Кенни Сейлорса» («Jump Shot: The Kenny Sailors Story»)

Документалка, спродюсированная суперзвездой Национальной баскетбольной ассоциации Стефом Карри, обращается к биографии американского баскетболиста Кена Сейлорса, чья карьера прошла в 40-50-е годы прошлого века. Несмотря на то, что его имя ныне известно далеко не всем поклонникам этой игры, именно он является одним из ее революционеров: Сейлорс популяризировал так называемый «джампшот» (бросок в прыжке), навсегда изменив облик вида спорта. Кена, который запомнился не только непосредственно как визионер баскетбола (также он прошел Вторую мировую войну и помог развитию вида спорта среди женщин), не стало всего за несколько лет до выхода фильма — он умер в 2016-м в возрасте 95 лет.

«Близость» («Proximity»)

«Близость» — научно-фантастический инди-триллер о молодом ученом из NASA, которого похищают инопланетяне. После возвращения он пытается рассказать миру правду о контакте с внеземной формой жизни, однако ему никто не верит — и главный герой берется за поиски доказательств.