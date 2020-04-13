«Поймал в больнице»: от коронавируса умер соратник Пьера Ришара

Известный французский комик Морис Барье, снимавшийся в фильмах с Пьером Ришаром, Аленом Делоном и Жераром Депардье, скончался через несколько дней после заражения коронавирусом. Трагедия произошла в ночь на 12 апреля в госпитале Монбар в департаменте Кот-д'Ор на востоке Франции. Похороны артиста состоятся 15 апреля в коммуне Семюр-ан-Оксуа. Об этом сообщает бургундское отделение радиостанции France Info со ссылкой на вдову комика — актрису Хелен Манесс.

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Она рассказала, что Барье был госпитализирован в больницу Семюр-ан-Осуа на месяц из-за проблем с легкими, а три недели спустя у него диагностировали коронавирус и перевели в госпиталь Монбар. По словам Манесс, состояние ее мужа ухудшалось очень быстро. Племянник актера Джереми Манесс написал в Facebook, что его дядя поступил в больницу без коронавируса и заразился там.

«В 87 лет он испытывал проблемы с легкими, поймал коронавирус в больнице и не восстановился. Моя тетя Хелен желает, чтобы те, кто знал его в профессии, были в курсе его смерти, поэтому не стесняйтесь передавать эту информацию», — заявил родственник Барье.

Узнав о трагедии, один из друзей артиста рассказал, что он был «не только великим человеком, но и великим другом».

«Он был очень близок с местными жителями и очень многое сделал для нашей деревни», — поделился друг Барье.

Актер родился в 1932 году в коммуне Маликорн-сюр-Сарт в регионе Пэи-де-ла-Луар на северо-западе Франции. В 1962 году он поселился в небольшой деревне Монреаль, находящейся в департаменте Йонна в Бургундии-Франш-Конте на севере центральной части страны, где родилась его жена.

Кинокарьера Барье началась в 1966 году, когда он сыграл Д'Артаньяна в историческом фильме Роберто Росселлини «Приход Людовика XIV к власти». В 1972 году он участвовал в съемках знаменитой комедии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке» с Пьером Ришаром, Мирей Дарк и Жаном Рошфором. Второстепенная роль агента Шаперона принесла актеру известность.

В 1970-1980 годах Барье снялся в нескольких успешных фильмах, включая «Двое в городе» с Жаном Габеном и Аленом Делоном, «Полицейская история» Жака Дере, «Удар головой» Жан-Жака Анно, «Папаши» и «Беглецы» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Также он сыграл Сталина в телефильме «Сталин-Троцкий: Власть и революция» 1979 года.

В 1990-х Барье стал реже в появляться в кино, изредка снимаясь в телевизионных фильмах и сериалах, таких как «Школьный учитель» и «Лавка Луи-антиквара». Также он играл в театре и в 1998 году получил национальную театральную премию «Мольер» за лучшую мужскую роль второго плана в пьесе «Двенадцать разгневанных мужчин». Трофей, которым актер очень гордился и дорожил, хранится в его доме во французском Монреале.

Помимо актерского таланта он обладал выдающимся баритоном и благодаря вокальным способностям играл в нескольких мюзиклах, самый известный из которых — «Отверженные» по Виктору Гюго в постановке режиссера Роберта Оссейна.

Согласно сообщению Генеральной дирекции здравоохранения Франции, число погибших от коронавируса в стране составляет почти 14,4 тыс. человек. За сутки в больницах Франции умерли 310 человек, а также поступили сообщения от смерти 251 больного в домах престарелых. Тем не менее, власти отмечают снижение числа поступающих в реанимации пациентов. В настоящий момент в больницах находятся более 31,8 тыс. человек с диагностированным COVID-19. В понедельник 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении карантина в стране до 10 мая.