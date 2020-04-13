«Тролли» удивят людей»: ранние онлайн-релизы грозят кинотеатрам

На минувших выходных состоялся цифровой релиз мультфильма «Тролли. Мировой тур», вышедшего в мировой прокат 11 марта. На странице американской компании по продаже билетов Fandango появилось рекламное сообщение от студий Universal и DreamWorks об аренде анимационного фильма за $19,99 на 48 часов. Согласно The Hollywood Reporter, таким образом компании планируют проверить, сколько пользователи готовы заплатить за онлайн-версию популярной картины.

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«Мировая премьера. Стрим из дома!» — гласит рекламный баннер на странице Fandango.

Выходы практически всех голливудских фильмов, запланированные на весну и начало лета, были отложены из-за распространения коронавируса. Владельцы кинотеатров, закрытых на фоне пандемии, осудили решение Universal сделать популярный мультфильм доступным для аренды. Они считают, что потенциал успешного выхода новых фильмов на онлайн-платформах основан на привлекающих внимание показах в кино, которые обычно длятся три месяца. Однако некоторые специалисты советуют не спешить с такими утверждениями.

«Сейчас сотни миллионов семей застряли дома. Не знаю, будет ли новая тенденция осуществляться еженедельно, но я действительно думаю, что «Тролли» удивят людей с точки зрения эффективности запуска онлайн», — сказал аналитик по СМИ и развлечениям Ричард Гринфилд.

В отличие от кассовых сборов в кинотеатрах, сумма заработка от сдачи контента в аренду не разглашается. Пока неизвестно, поделится ли Universal информацией, собранной в течение ближайших дней.

Первая часть «Троллей» стартовала с $46,6 млн в октябре 2016 года, а ее мировые сборы за весь период проката составили $346,9 млн. Согласно подсчетам Гринфилда, Universal получила около $190 млн из этой суммы.

«Это меньше, чем сдача мультфильма «Тролли. Мировой тур» в аренду 10 млн раз», — заключил он.

Аналитик добавил, что кабельный гигант Comcast, которому принадлежит американская масс-медийная компания NBCUniversal, охватывает 20 млн домов. За границей Comcast также владеет медиаконгломератом Sky, число абонентов которого составляет 30 млн домов. Конкурирующие платформы Apple Movies и Amazon Prime также активно продвигают новых «Троллей».

По словам Гринфилда, выпускать в интернет фильмы с большим бюджетом — такие, как новые «Звездные войны» или «Мулан» — было бы гораздо сложнее с экономической точки зрения. Озвученная Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик франшиза «Троллей» идеально подходит под этот формат. Первая часть фильма стоила около $125 млн, а продолжение обошлось создателям в $100 млн с учетом налоговых льгот и рибейтов.

Инсайдеры Universal считают, что откладывать выпуск мультфильма «Тролли. Мировой тур» было бы бессмысленно, поскольку в начале развития пандемии маркетинговая кампания франшизы находилась в самом разгаре.

Они добавили, что выход фильмов онлайн не станет заменой кинотеатров с экономической точки зрения. Тем не менее, в будущем компании могут сократить время выхода фильмов в кино, чтобы можно было проводить одну рекламную кампанию для театральных и домашних показов.

«Это возможность привлечь к фильмам больше людей. Другим вариантом было продвижение даты релиза, но все было бы разбалансировано и переполнено. Это просто казалось правильным, — продолжили инсайдеры, — Если мы выберемся из этой беспрецедентной ситуации, возможно, найдется место и для того, и для другого».

Другой голливудский фильм — «Артемис Фаул», бюджет которого почти соответствует новым «Троллям» — минует кинотеатры и сразу выйдет на платформе Disney +. Премьера ленты в кино должна была состояться в конце мая, но пандемия коронавируса заставила Disney изменить свои планы.