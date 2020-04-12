«Путешествие на Луну»: каким видели космос в 1902 году

За 67 лет до высадки американца Нила Армстронга на Луне французский режиссер Жорж Мельес «отправил» туда героев своего фильма. Первая научно-фантастическая лента в истории под названием «Путешествие на Луну» вышла в 1902 году и стала самой известной работой именитого постановщика. Необычные декорации, новейшие спецэффекты, нестандартная длительность и повествовательная манера подачи материала оказали заметное влияние на мировой кинематограф.

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Сюжет комедийного немого фильма, длящегося около 13 минут, начинается со сцены с заседанием астрономического клуба. Профессор выступает перед группой астрономов в остроконечных шляпах и описывает план полета на Луну, рисуя на доске схему передвижения. Один из пяти коллег отказывается от этой авантюры, а остальные с энтузиазмом относятся к идее профессора. После строительства небольшого космического корабля в форме капсулы следует ее торжественный запуск в сторону спутника Земли.

Далее на экране появляется Луна с человеческим лицом, в глаз которой втыкается снаряд с астронавтами, заставляя ее морщиться от боли. Этот момент стал хрестоматийным и наиболее часто упоминаемым в истории мирового кино.

Приземлившись на поверхность спутника, участники полета без какой-либо экипировки выбегают из ракеты и начинают исследовать территорию. Одной из самых ярких сцен фильма является вид на быстрый восход Земли на горизонте, при виде которого астронавты начинают прыгать и показывать в небо пальцами. Внезапно устав, они расстилают одеяла и ложатся спать прямо на рельефной поверхности Луны.

Пока герои отдыхают, в небе пролетает метеор, а затем появляется созвездие Большой Медведицы из семи звезд с человеческими лицами, которые переглядываются друг с другом, словно обсуждая путешественников. Постепенно звезды исчезают, и на их место приходят Сатурн и его спутник Феба в виде людей, которые решают наказать смельчаков за незваный визит. Размахивая рукой, Феба вызывает снежную бурю, отчего путешественники вскакивают и спешат на поиски укрытия. В пещере они обнаруживают множество огромных грибов.

Когда один из астрономов втыкает в грунт свой зонт, тот волшебным образом увеличивается в размерах и превращается в гриб.%

С развитием сюжета выясняется, что на Луне обитают насекомообразные селениты, названные в честь богини Селены. В фильме их сыграли акробаты театра Folies Bergère. Сначала на землян нападает один селенит, который исчезает в облаке пыли после удара зонтиком. Такая же участь ожидает второе существо, но затем на путников налетают десятки жителей Луны и ведут их к своему вождю. Один из астрономов бьет зонтиком сидящего на троне селенита, который, подобно своим сородичам, тут же исчезает. Отбиваясь от разъяренных существ, путешественники бегут к стоящей на краю Луны капсуле, прыгают в нее и падают прямиком за Землю. Во время погони один из селенитов хватается за край ракеты и также отправляется на голубую планету.

Упавший в океан снаряд с астронавтами спасает корабль, который буксирует его на берег. Земляне встречают первых путешественников на Луну праздником и торжественно ведут пленного селенита по улице.

Этот фильм стал самой сложной работой Мельеса из-за огромного количества спецэффектов и декораций. В студии «Старфильм» режиссер практиковался в применении эффекта «волшебного превращения» или «исчезновения», заменяя один предмет на другой или удаляя его после остановки съемки — таким образом из кадра исчезали селениты после удара зонтом.

Многие эффекты Мельес почерпнул из искусства фотографии — его любимыми трюками были использование двойной экспозиции, размножение изображения и наложение пленок с разным содержимым друг на друга. Некоторые декорации фильма художники рисовали кистями прямо на пленке. Помимо художественных эффектов, Мельес часто практиковал трюк с ускорением и замедлением протяжки ленты.

Техническая сложность фильма повлияла на высокую стоимость его съемок, которая составила ₣10 тыс. В «Путешествии на луну» использовалось большое количество декораций с механическим управлением, специально сшитые костюмы для селенитов, сценическая техника и пиротехнические снаряды.

Трюк из знаменитой сценой с приближением ракеты к Луне Мельес изобрел в 1901 году для съемок фильма «Человек с резиновой головой». Чтобы не двигать увесистую камеру, актера поместили в специальное кресло, которое по рельсам двигалось в сторону аппаратуры. Актер при этом был укутан в черную ткань, чтобы на экране было видно только его лицо. Кадр с появляющейся в глазу актера ракетой был создан с помощью наложения замещающего сплайса.

Сцену с падением ракеты в океан авторы фильма сняли в аквариуме с головастиками, а движение картонной капсулы осуществили с помощью наложения кадров.

Через три десятилетия после выхода «Путешествия на Луну» Мельес рассказал, что на создание ленты его вдохновили романы Жюля Верна «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» и «Вокруг Луны». Однако историки кино утверждали, что сюжет второй половины фильма, в которой земляне исследуют Луну, позаимствован из романа Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Также на съемки картины мог повлиять аттракцион «Путешествие на Луну», представленный на панамериканской выставке в 1901 году — его конструкция в точности походила на пушку, из которой был запущен снаряд с астронавтами.

В апреле 2020 года на YouTube-канале пользователя Adam Maciaszek появилась цветная версия фильма Мельеса. Автор ролика объяснил, что использовал сканы, сделанные с вручную окрашенной пленки. Также он увеличил разрешение до 4К, убрал зернистость и прорисовал в фильме более четкие линии.