«Остается тяжелым»: подруга о состоянии Бабкиной

Маргарита Королева, подруга народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, которая ранее попала в больницу с пневмонией, рассказала последние подробности о состоянии певицы. По ее словам, 70-летняя исполнительница находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

«По-прежнему оно остается тяжелым. По крайней мере, оно стало стабильным, не ухудшается. У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Все реакции организма исключительно индивидуальны, поэтому, по крайней мере, уже стабильность есть — и это нас уже всех радует.

Ситуация в начале пути, она была тяжелее», — цитирует ее Пятый канал.

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Она также подчеркнула, что уже 12 апреля врачи планируют снять Бабкину с аппарата ИВЛ и перевести на кислород. Параллельно в СМИ появилась информация, что в субботу, 11 апреля, звезда эстрады была выведена из состояния медикаментозной комы.

Утром того же дня о самочувствии артистки рассказывал исполнительный директор ее театра «Русская песня» Антон Собянин. Представить певицы, в частности, отмечал, что у певицы замечена положительная динамика состояния. «Дай бог, все будет хорошо», — приводит слова Собянина РИА «Новости».

В то же время другой представитель Бабкиной — Александр Велор — 9 апреля сообщал, что ее тесты на коронавирус на тот момент были отрицательными.

«Как говорят врачи, состояние стабильное. Прогноз положительный. И она пока в стационаре, — рассказывал он «360», поясняя, что в кому артистку ввели, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. —

Ее специально ввели в такое состояние, чтобы она сама себе не навредила физическим способом, потому что этот аппарат болезненный, если шевелиться, пробовать говорить. Поэтому в целях экономии жизненных сил проводится такая седация».

Согласно СМИ, певица была экстренно доставлена в больницу еще 1 апреля. При этом гражданский муж артистки Евгений Горшечков тогда называл эти новости «абсолютным фейком». О плохом самочувствии исполнительницы в итоге первым заговорил ее сын.

Позднее ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева сообщала, что Бабкина была помещена в реанимацию. «Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо», — цитирует ее портал «7 дней».

Добавим, что 11 апреля Екатерина Гордон, в настоящее время являющаяся ведущей шоу «Модный приговор», сообщила, что вслед за Бабкиной пневмония была обнаружена и у ее коллеги по проекту Александра Васильева.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией, — заявила она kp.ru. — Я вовсе не паникер, и откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества… Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ.

Но его [Васильева] тест на COVID-19 еще не готов».

На момент написания статьи в мире зафиксировано более 1,78 млн случаев заражения коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла в Китае в конце 2019 года. В России по состоянию на утро 12 апреля, согласно официальной статистике, более 15,7 тыс. заболевших при более чем 1,2 тыc. вылечившихся и 130 летальных случаев.