«Невосполнимые убытки»: как в Европе поддерживают киноиндустрию

Пандемия коронавируса создала беспрецедентные трудности для телевидения и киноиндустрии. На эту проблему оперативно отреагировали европейские страны, приняв меры для помощи сотрудникам и компаниям, пострадавшим от COVID-19. В дополнение к краткосрочным программам, предназначенным для удержания сотрудников на плаву, корпоративным кредитам и финансовым мерам, Европа развернула ряд специальных программ, ориентированных на аудиовизуальную индустрию, передает The Hollywood Reporter.

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Национальный центр кинематографии и анимации Франции (CNC) 1 апреля принял несколько мер для поддержки работников и компаний аудиовизуальной сферы. В частности, был организован чрезвычайный фонд для представителей индустрии, чьи доходы упали более чем на 50% в результате кризиса. Они могут получить единовременный фиксированный платеж в размере €1500. Компании, получающие субсидии от CNC, могут претендовать на возмещение до 30% утвержденного годового финансирования для покрытия денежного потока во время пандемии.

Немецкий Федеральный совет по кинематографии и региональные органы субсидирования кино организовали фонд в размере €15 млн для поддержки ранее утвержденных проектов, вынужденных отменить или отложить производство из-за кризиса.

Правительство Германии также объявило о пакете помощи в размере $54 млрд для фрилансеров и небольших компаний, относящимся к индустрии развлечений. На отдельную программу по поддержке фрилансеров в оплате аренды жилья и уходу за ребенком в Германии было выделено $11 млрд.

В Италии, особенно сильно пострадавшей от коронавируса, правительство выделило сумму в размере €130 млн для поддержки индустрии развлечений и $110 млн налоговых субсидий для кинотеатров, в том числе $11 млн для театров и музеев. Для всех компаний из развлекательного сегмента приостановлены налоговые платежи. Также итальянское правительство ввело общий 60-дневный запрет на увольнения.

В Великобритании 8 апреля открылся Фонд экстренной помощи кино и телевидению, основанный на пожертвованиях Netflix, BBC, BFI, WarnerMedia и нескольких индивидуальных меценатов, которые будут предлагать работникам киноиндустрии разовые гранты в размере от £500 до £2500.

Нуждающимся в такой помощи деятелям искусства необходимо подать заявки до 22 апреля. Также в Великобритании функционирует Фонд продолжения фильмов (Film Continuation Fund), нацеленный на помощь кинопроизводствам, прерванным из-за кризиса.

Британский благотворительный фонд «Директор» (The Director Charitable Foundation) расширил схему поддержки режиссеров. В свете пандемии постановщики будут получать гранты в размере около £500 при острой потребности. Профсоюз творческих работников «Капитал» («Equity») также расширил свой благотворительный фонд, включив в него дополнительный £1 млн и пожертвования, организованные актером Марком Райлэнсом. Члены профсоюза могут претендовать на гранты для «срочных разовых расходов, таких как счета». При этом в большинстве случаев размер выплат будет варьироваться от £80 до £400, а также будут приниматься во внимание членские взносы участников.

В Австрии, Нидерландах, Польше, Норвегии, Греции, Ирландии, Венгрии и Бельгии также были приняты меры для поддержки индустрии развлечений.

Российские специалисты из Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) предложили ввести отсрочку по возврату средств Фонду кино во время самоизоляции и на шесть месяцев после ее окончания. В письме премьер-министру России Михаилу Мишустину кинематографисты попросили оказать им финансовую поддержку для проектов, производство которых было заморожено, передает «Коммерсант».

«Индустрия несет большие и, судя по всему, невосполнимые убытки», — подчеркнул председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

Продюсеры предупредили, что восстановление кинопроизводства в том объеме, который был еще в начале марта 2020 года, без господдержки займет около пяти лет.

Позднее они направили Мишустину письмо с просьбой «закрепить на законодательном уровне запрет на полное отчуждение прав в отношении аудиовизуальных произведений в пользу телевещателей, онлайн-платформ и т.д. более чем на три года». По мнению сотрудников АПКиТ, это поможет «ускорить восстановление киноотрасли». Информации о мерах поддержки кинематографистов на сайтах Фонда кино и Министерства культуры не появлялось.

Сейчас Минкультуры и представители российского кинематографа разрабатывают дополнительные меры поддержки отечественных кинотеатров, передают «Известия». Представители ведомства сообщили о направленном в правительство проекте постановления «О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». В Минкульте пояснили, что в проект входит деятельность кинотеатров, что «поспособствует реализации комплекса мер по выведению данной отрасли экономики из кризиса».