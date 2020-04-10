Еще одна жертва: COVID-19 убивает крупнейшую киносеть мира

Банкротство AMC Entertainment, крупнейшей сети кинотеатров в мире, все более и более вероятно, считают аналитики с Уолл-стрит. По мнению одного из экспертов, компания, столкнувшаяся с огромными финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, может подать заявление о банкротстве уже в «ближайшее время». Также он выразил мнение, что кинотеатры сети в США откроются не раньше августа — хотя ранее на этот счет звучали куда более обнадеживающие прогнозы.

«Мы считаем, что кинотеатры будут оставаться закрытыми как минимум до августа», — цитирует его Variety.

В попытках сократить расходы на период, когда все кинотеатры сети в США закрыты из-за COVID-19, в AMC Entertainment ранее приняли решение об увольнении более 600 корпоративных сотрудников, включая генерального директора Адама Арона. В общей сложности по причине возникшего кризиса без работы остались около 26 тыc. человек, работавших на компанию. Помимо этого, AMC заявила арендодателям, что не будет оплачивать аренду с апреля и до тех пор, пока кинотеатры не возобновят работу.

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Согласно некоторым аналитикам, подобные действия способны «существенно увеличить число месяцев, в которые AMC сможет выживать без дохода».

В ходе прошлой недели стало известно, что агентство S&P Global Ratings, занимающееся аналитическими исследованиями финансовых рынков, снизило кредитный рейтинг ликвидности AMC Entertainment — с B до CCC- с негативным прогнозом. При этом на тот момент эксперты говорили, что залы сети не возобновят работу раньше начала июля, а не августа.

В самой AMC в конце апреля прогнозировали, что кинотеатры вновь откроют свои двери уже в середине июня. Представители компании также предполагали, что после возобновления работы в большинстве залов сети будет ажиотаж, — даже несмотря на тот факт, что практически все большие премьеры были перенесены из-за COVID-19.

По словам гендиректора AMC Entertainment Арона, в условиях введенных в США карантинных мер, направленных против распространения коронавируса, люди стали «просто хотеть выбираться из своих домов», чувствовать себя «запертыми» и мечтать о «возвращении жизни в привычное русло». Вместе с тем он подчеркивал, что о преждевременном открытии кинотеатров не может быть и речи — к работе они приступят только после окончания вспышки COVID-19 в стране.

По информации СМИ, в рамках борьбы с коронавирусом в Штатах были закрыты около 5,5 тыс. кинотеатров, в общей сложности насчитывающие более 40 тыс. кинозалов. Особо от вируса пострадала AMC, основанная в 1920 году: она располагает около 2200 экранами в Европе, а также 8200 экранами в США.

По состоянию на 10 апреля в мире зафиксировано более 1,6 млн. случаев заражения COVID-19, первоначальная вспышка которого произошла в Китае в конце 2019 года. Вылечиться от вируса в общей сложности удалось более чем 365 тыс. человек, тогда как умерли от коронавируса почти 97 тыс. На момент написания материала США с отрывом являются мировым лидером по числу заболевших коронавирусом — без малого 470 тыс. человек при 26,5 тыс. выздоровевших и более 16,6 тыс. летальных исходов.