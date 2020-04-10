Плейлист недели: The Strokes, Gorillaz и Tesla Boy

The Strokes — «Eternal Summer»

Все, кто соскучился по завываниям Джулиана Касабланкаса: инди-рокеры The Strokes выпустили первый за семь лет альбом «The New Abnormal». Грандиозного камбэка все же не случилось (хотя, глядя на обложку с работой Баскии, ждешь именно этого), но музыканты отлично передают эмоции, что у них всегда выходило на ура.

Gorillaz — «Aries»

Проект Gorillaz «Song Machine» пополнился третьим эпизодом: композиция «Aries» записана при участии британки Georgia и басиста культовых New Order Питера Хука. Вместе с песней вышел клип, в котором 2-D призывает людей оставаться дома на период пандемии коронавируса и тщательно мыть руки. Ранее в рамках шоу «Song Machine» были опубликованы синглы «Momentary Bliss» совместно с рэпером slowthai и панками Slaves и «Désolé» с Фатуматой Диаварой.

Афекс Твин — «tha 2»

Диджей и композитор Ричард Джеймс, более известный как Афекс Твин, представил аж шесть новых треков. Послушать их можно в секретном аккаунте музыканта на soundcloud.

Cream Soda и «Хлеб»— «Плачу на техно»

Группы Cream Soda и «Хлеб» в рамках шоу «Студия 69» обменялись своими главными хитами. Первые исполнили «Плачу на техно», а вторым достался гимн самоизоляции «Никаких больше вечеринок». Кроме того, у ребят вышел совместный клип, над которым уже по традиции поработала команда «Чикен Карри». Танцы на балконе и обаятельный Гудков в платье для фигурного катания прилагаются.

Tesla Boy — «Абьюзер»

Tesla Boy выпустила свой первый русскоязычный альбом «Андропов». Как так вышло, что фронтмен группы Антон Севидов местами звучит как Иван Дорн — настоящая загадка, но не суть. На пластинке девять треков, в том числе вышедший в марте «Проспект».

Чарли ХСХ — «Forever»

Поп-исполнительница Чарли ХСХ отметилась песней «Forever». Она также анонсировала новый альбом «How I'm Feeling Now», над которым работает во время самоизоляции. Выход запланирован на 15 мая. Предыдущий релиз певицы «Charli» вышел в сентябре 2019 года.

«Бром» — «Танец с идиотом»

Московский фри-джазовый ансамбль «Бром» представил шестиминутную импровизацию с отличным названием «Танец с идиотом». Она войдет в грядущий альбом музыкантов, который выйдет 22 мая.