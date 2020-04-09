«Нужна музыка, чтобы умереть»: скончалась рэперша Chynna

В возрасте 25 лет умерла американская рэп-исполнительница и модель Чинна Роджерс, более известная как Chynna. По информации The New York Times, она ушла из жизни в среду, 8 апреля, в родной Филадельфии. Официальная причина трагедии на данный момент не раскрывается, однако некоторые СМИ утверждают, что девушка скончалась из-за передозировки наркотиков.

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Вскоре после случившегося семья Chynna выступила с заявлением, в котором отметила, что Роджерс была «глубоко любима». По словам ее близких, они «будут по ней скучать».

За день до смерти рэперша опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором говорит, что, на ее взгляд, «в нашей жизни слишком много саундтреков». «Мне нужна музыка, чтобы умереть», — признавалась она.

Комментируя уход Chynna, ее менеджер подчеркнул, что девушка была «вдохновляющим и уникальным артистом и человеком».

Роджерс начинала свою карьеру как модель — в 14 лет ее заметили скауты одного из агентств, на которое она впоследствии работала три года. Параллельно она развивала и свою музыкальную карьеру: еще в 15 она познакомилась с ASAP Yams (ныне тоже покойным), одним из основателей знаменитого рэп-объединения ASAP Mob, откуда вышли, в частности, ASAP Rocky и ASAP Ferg. Под началом старшего товарища она стала выпускать собственные синглы, а также выступать с уже имевшими вес в индустрии артистами.

«Yams, вероятно, чувствовал себя круто, осознавая, что я, на тот момент маленькая старшеклассница, хотела следовать за ним повсюду», — вспоминала сама Chynna несколько лет назад.

Наиболее хитовыми среди всех композиций артистки стали треки «Selfie» и «Glen Coco» — по состоянию на 9 апреля на YouTube они суммарно набрали более 650 млн. просмотров. У Chynna остались ее отец, два брата и сестра.

В ходе последних нескольких лет западная рэп-индустрия потеряла целый ряд популярных артистов, многие из которых ушли из жизни до 30. Так, в конце 2017-го из-за передозировки в возрасте 21 года скончался Lil Peep, один из самых талантливых исполнителей новой волны (подробнее о самом музыканте и неоднозначной документалке про него читайте здесь).

В июне 2018-го на 21-м году жизни погиб XXXTentacion, на тот момент вообще, возможно, самый популярный американский рэп-фрешмен. Артиста, имевшего проблемы с законом из-за насилия, застрелили при попытке ограбления. Смерть и без того знаменитого хип-хоп-исполнителя довела востребованность его музыки до каких-то совсем уж огромных масштабов: XXXTentacion даже попал на 11-е место последнего списка Forbes, в который вошли самые «высокооплачиваемые» мертвые знаменитости. В конце 2019-го он также оставался самым прослушиваемым среди всех умерших артистов США.

Спустя несколько месяцев после убийства XXXTentacion от наркотиков умер Мак Миллер, которому было 26 лет (подробнее о нем — здесь). Наконец, уже в декабре 2019-го от запрещенных веществ скончался Juice WRLD, 21-летний чикагский фрешмен, автор хита «Lucid Dreams». Вскоре после его кончины ФБР обнаружило в частном самолете рэпера более 30 кг марихуаны.