Разочаровалась в СМИ: Федосеева-Шукшина дала последнее интервью

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина сообщила о том, что больше не будет общаться с прессой. Такое заявление прозвучало в анонсе нового выпуска шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

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В откровенной беседе 81-летняя актриса впервые поделится всем, что накипело на душе за долгие годы. Почему, имея трех дочерей, шестерых внуков и троих правнуков, Лидия Николаевна испытывает чувство одиночества. Она расскажет причину полного разрыва отношений со своей старшей дочерью Анастасией и почему ее дочерям Марии и Ольге не удается общаться между собой без вражды. Федосеева-Шукшина также сообщит о том, кто унаследует все ее имущество. Артистка признается, стала ли она счастливой, вступив в пятый брак со скандальным музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

Резюмируя услышанное от своей гостьи, телеведущая Кудрявцева выразила недоумение, почему судьба была к ней так жестока. В ходе записи шоу обе периодически не могли сдержать слез.

В октябре прошлого года в СМИ обсуждалась новость о том, что Алибасов претендует на творческое наследие покойного мужа Лидии Николаевны, писателя Василия Шукшина. По словам адвоката Шукшиных Юлии Вербицкой-Линник, шоумен изначально говорил о том, что откажется от творческого наследия литератора, однако впоследствии его позиция изменилась.

Юрист выразила уверенность в том что, в будущем Алибасов попытается продать авторские права, которые приносят стабильный доход одной из дочерей писателя Ольге Шукшиной. По информации СМИ, речь идет о ежемесячной сумме в 100 тыс. рублей. Эта сумма в разы увеличивается, когда в эфир выходят посвященные писателю телепередачи.

На волнение родных писателя отреагировал юрист Алибасова Сергей Жорин. Он выразил недоумение, почему судьба творческого наследия писателя так рьяно обсуждается при его живой и здравствующей вдове — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Кроме того, он подчеркнул, что Ольга Шукшина получает внушительные гонорары за участие в различных телепрограммах.

«Гонорары за телепрограммы исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами рублей, — приводит слова Жорина сайт kp.ru. — Слышал, что одна из таких передач не вышла потому, что Ольга требовала приличную сумму. В семье Шукшиных все перессорились из-за квартир, а теперь делят авторские права при живой Лидии Николаевне».

По словам юриста, Алибасов не претендует на наследие Шукшина. Вместе с тем он не торопится отказываться от него, поскольку юридически невозможно откреститься от будущего наследства.

Как следует из предположений ряда СМИ, шум вокруг интеллектуальных прав писателя поднялся после того, как его вдова в августе прошлого года попала в больницу, вызвав опасения у своих наследников.

Напомним, что прошлым летом во время отдыха в Болгарии у Федосеевой-Шукшиной случился сердечный приступ. Ситуация усложнялась тем, что из-за отсутствия медицинского полиса актрисе не сразу была оказана необходимая помощь.