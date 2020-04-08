«Ситуация серьезная»: Малышева о состоянии Бабкиной

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева подтвердила, что Надежда Бабкина находится в реанимации, передает «7 дней». По ее словам, ситуация серьезная.

«Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо», — отметила Малышева.

В свою очередь коллега телеведущей Александр Мясников в передаче «Прямой эфир» заявил, что у Бабкиной отсутствуют «тяжелые факторы риска», поэтому у нее большие шансы на скорое выздоровление. Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича также подчеркнул, что знал о госпитализации певицы с самого начала, но не оглашал эту информацию, поскольку ее семья не желала распространяться о произошедшем.

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Бабкина была госпитализирована в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус. Согласно сайту «МК», анализы певицы дали отрицательный результат, но клиническая картина болезни остается «абсолютно коронавирусной». Позднее информацию опроверг пресс-атташе Бабкиной Александр Велор.

«В сети появилась масса противоречивой информации о состоянии здоровья народной артистки России Надежды Бабкиной. Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом «пневмония», ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено!» — заявил представитель исполнительницы.

О том, что состояние Бабкиной стабильное, рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По словам депутата, артистка получает всю необходимую медицинскую помощь.

«У нее двусторонняя пневмония, что само по себе сложно, коронавирус не подтвержден, но врачи, с учетом, что это сложная болезнь, очень внимательно относятся к ней», — сообщил Герасимов РИА «Новости».

Согласно СМИ, певица была срочно доставлена в больницу еще 1 апреля. При этом сожитель Бабкиной Евгений Горшечков называл новости о госпитализации «абсолютным фейком». О плохом самочувствии артистки первым заговорил ее сын.

«Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал, с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — заявил он.

Незадолго до госпитализации Бабкина обращалась к своим подписчикам в социальных сетях с призывом серьезно отнестись к мерам, которые принимаются для предотвращения распространения инфекции, и бережнее относиться к своему здоровью.

«Нас сейчас всех проверяют на прочность. Серьезно, давайте оставаться дома. Неужели не найдете никаких дел? Я вот наконец-то гардеробную разберу, с внуками пообщаюсь на расстоянии. Дорогие мои, обратите внимание на свой иммунитет. Будьте счастливы и берегите себя», — говорила она в конце марта.