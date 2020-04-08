Съемки остановлены: американским каналам нечего показывать

Руководители американских телевизионных сетей бьют тревогу из-за недостатка контента в связи с тем, что работа над проектами по причине пандемии остановилась. В настоящее время рейтинги телеканалов растут, поскольку люди находятся на карантине и чаще смотрят телевизор. Однако ситуация с будущим наполнением вещательной сетки остается неопределенной. Съемочные группы шоу, не относящихся к новостям, не смогут приступить к работе как минимум до начала мая, передает The Hollywood Reporter.

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По словам ведущего сотрудника одной из крупных телесетей, сейчас компания сосредоточена на планировании графика с учетом приостановки производства.

«Планирование представляет собой грамотное складывание деталей головоломки для обеспечения наивысшего рейтинга, — объяснил специалист. — Но это невозможно сделать, когда не знаешь, что эти детали из себя представляют».

С прекращением съемок нового контента руководители телесетей ABC, NBC, CBS и Fox оценивают свои возможности. Они рассматривают использование уже отснятого материала, выход которого запланирован на осень. Но в таком случае в осеннем графике образуются дыры, которые будет необходимо заполнить соответствующими сезону программами.

«Сейчас обсуждается много сценариев перестановки материалов, что расстраивает тех, кто предпочитает порядок и расстановку элементов для масштабной долговременной стратегии, — сказал представитель одного из телеканалов. — Мы все играем в игру «кто первый струсит»: как долго мы должны танцевать с бубном, чтобы получить хоть небольшую информацию о том, куда приведет эта ситуация?»

Согласно инсайдерам, в ближайшей перспективе дистанционные концерты с участием главных звезд приведут к активным торгам между телевизионными сетями. Также «большая четверка» может совершать покупку контента за рубежом. Несмотря на то, что раньше эта стратегия не давала больших рейтингов, покупка готовых проектов дешевле производства, которое, к тому же, в нынешних условиях невозможно.

Помимо прочего ABC, CBS и NBC могут начать переговоры об использовании контента своих стриминговых коллег — таких как Disney +, Hulu, CBS All Access и новый сервис Peacock.

«Продвижение своих конкурентов не осчастливит потоковые сервисы», — считает исполнительный директор одной из компаний.

По словам другого сотрудника, сейчас несколько телесетей рассматривают еще один вариант заполнения вещательной сетки. Они постараются привлечь внимание зрителей тематическими днями, посвященными какому-либо культовому проекту, повторы которого будут транслироваться с утра до ночи.

Положение дел российского телевидения в настоящее время остается более оптимистичным: съемки многочисленных программ продолжаются без зрителей. Сотрудники каналов оперативно переоборудовали студии ток-шоу под работу без аудитории, а на «Поле чудес» зрителей заменили желтыми надувными шарами с нарисованными рожицами. Многие пользователи сравнили это новшество с фильмом ужасов.

В первые дни самоизоляции представители телеканалов сняли ролик для акции #оставайсядома, в котором рекламировали программы друг друга.

В акции приняли участие Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ4, 2х2, СТС, «Че», «Домашний», СТС Kids и СТС Love.

К маю ведущим российским каналам и соцсетям придется представить версии сайтов без видеоконтента. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил «Коммерсанту», что провайдеры отказываются предоставлять трафик ресурсам, которые зарабатывают на показе роликов. Под эти санкции попали Первый канал, ТНТ и НТВ, а также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».