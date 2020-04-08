«Аферистка»: звезды «Зачарованных» и #MeToo повздорили из-за Байдена

Актриса и активистка Алисса Милано поссорилась со своей коллегой по культовому сериалу «Зачарованные» Роуз Макгоуэн. Причиной конфликта знаменитостей, одних из лидеров движения против харассмента #MeToo, стали споры вокруг обвиненного в сексуальном насилии бывшего вице-президента США Джо Байдена, участника праймериз Демократической партии на грядущих выборах главы государства. Ранее несколько женщин заявили о домогательствах с его стороны, не дошедших до непосредственно сексуального контакта. Позднее о харассменте сообщила бывшая сотрудница Байдена Тара Рид. По словам женщины, он насильно вступил с ней в сексуальную связь в 1993 году.

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Из-за отсутствия комментариев Милано в знак солидарности жертве насилия Макгоуэн раскритиковала коллегу. Недавно Алисса объяснила свое молчание в интервью с радиоведущим Энди Коэном из SiriusXM.

«Мы должны изменить общественное мнение по отношению к признаниям женщинами в совершенном над ними насилии. Но это не означает, что мы не должны уделять должное внимание мужчинам и расследовать все ситуации. Это должно быть справедливо в обоих направлениях», — заявила Милано.

Ведущий часто прерывал актрису, чтобы выразить свою солидарность с ее высказываниями.

«Я всегда активно поддерживала Байдена, — продолжила Милано. — Я не буду чувствовать себя комфортно, выбрасывая из жизни приличного человека, которого я знала 15 лет, в это время полного хаоса — без тщательного расследования».

Также она объяснила, что не будет комментировать обвинения отчасти потому, что «ведущие СМИ давно бы уже развили эту тему, если бы нашли больше доказательств». По мнению Милано, неспособность основных средств массовой информации сообщать об обвинении Рид подвергает сомнению факт насилия.

Многие издания и каналы, включая The New York Times, Washington Post, CNN и MSNBC, отказались освещать историю сотрудницы Байдена. Актриса опубликовала ссылку на интервью на своей странице в Twitter и написала, что объяснила свою позицию в беседе с журналистом.

В комментариях к твиту Макгоуэн назвала Милано обманщицей и заявила, что Национальный комитет Демократической партии США, в который входит Байден, является коррумпированным.

«Ты аферистка. Речь идет о привлечении СМИ к ответственности. Ты идешь за Трампом и Кавано, которые говорили: «Верьте жертвам». Ты лгунья и всегда ей была. Коррумпированный комитет сделал так, чтобы историю Тары Рид посчитали клеветой, и ты участвуешь в этом. Позор», — написала Макгоуэн.

Несколько лет назад она, как известно, стала одной из первых актрис, заговоривших о проблеме насилия в Голливуде. Знаменитость активно выступала против осужденного продюсера Харви Вайнштейна. Когда Милано рассказала о состоянии его бывшей жены Джорджины Чапман в интервью на шоу Today, Макгоуэн публично оскорбила коллегу.

«Джорджина чувствует себя очень хорошо. Она прекрасная мама. Прекрасная женщина. Я считаю, что сейчас ее главная цель — вырастить двоих детей, по возможности ограждая их от сложившейся ситуации», — заявила Милано.

В ответ Макгоуэн написала в Twitter, что ее «тошнит» от поведения коллеги. «Ты действительно заставила мое тело вспомнить об этом [тошноте]. Молодец! Еще один фейк», — обратилась она к Милано.

Ранее Макгоуэн также напала с агрессивным комментарием на актрису Мерил Стрип. В одном интервью знаменитость назвала действия Вайнштейна «неуважением ко всем женщинам», а Макгоуэн ответила «Нет, Мерил, это чертово преступление!».