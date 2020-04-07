«Карантинная команда»: Брюс Уиллис и Деми Мур снова вместе

Во время всемирной борьбы с коронавирусом голливудские актеры Брюс Уиллис и Деми Мур изолировались от окружающих в одном доме. Бывшие супруги, прожившие в браке с 1987-го по 2000 год, проводят время со своими общими детьми.

Младшая дочь пары Таллула опубликовала в Instagram милую семейную фотографию, на которой все, включая собаку, одеты в одинаковые пижамы. Также на снимке изображен бойфренд 26-летней девушки — режиссер и художник Диллон Басс.

Воссоединение звездной пары подтвердили инсайдеры журнала People. В комментариях к посту Таллулы пользователи заявили, что счастливы видеть ее родителей вместе.

Реклама

«Брюс и Деми… Самая красивая пара!», «Это фото делает меня счастливой», «Только представьте, что ваш отец — супергерой, а мать играла в «Ангелах Чарли. Счастливица!» — написали поклонники знаменитостей под фото.

На странице Мур нет новых совместных фотографий с Уиллисом. Две недели назад она поздравила его с 65-летием, поделившись архивным фото с еще маленькими дочерьми.

«С днем рождения, Брюс! Спасибо тебе за три главных подарка в моей жизни», — написала Мур.

Во время карантина она регулярно публикует посты с детьми и собаками, рассказывая о своем времяпрепровождении. Например, в конце марта актриса поделилась снимком, на котором она вместе с тремя дочерьми и бойфрендом Таллулы сидят на полу и рассматривают фото.

«Карантинная команда работает над проектом семейных фотографий», — написала Мур.

Также она выложила видеоролик под названием «Сцены из дома», на котором ее дети поют, в то время как средняя дочь Скаут играет на гитаре.

В конце марта Таллула опубликовала на своей странице старую фотографию с молодым Уиллисом, держащим дочь на руках. Девушка объяснила, что посты с родителями обычно собирают много откликов, поэтому через эту фотографию она решила донести до людей важную мысль.

«Я использую это, чтобы сказать громко и четко: «Оставайтесь дома, будьте в безопасности!». Я тоже поражена и напугана», — написала дочь Уиллиса и Мур.

Ранее стало известно о совместной самоизоляции певицы и актрисы Деми Ловато с новым возлюбленным в ее доме. Согласно источнику издания E! News, исполнительница начала встречаться со звездой мыльной оперы CBS «Молодые и дерзкие», четырехкратным номинантом на телепремию «Эмми» Максом Эрихом.

«Он хорошо влияет на Деми, у них много общего. У них есть несколько общих друзей, но сейчас Деми знакомит Макса со своими близкими друзьями через Facetime из-за карантина. Пока что все только начинается, но они проводят время вместе и наблюдают за тем, куда это приведет. Но это пока сложно назвать полноценными отношениями», — поделился собеседник издания.

Влюбленные знаменитости пока не комментируют свои отношения и не реагируют на новости в прессе. Тем не менее они регулярно обмениваются любезностями в комментариях к постам в Instagram, адресуя друг другу интригующие поклонников сообщения. В частности, когда Эрих опубликовал фото с голым торсом и подписью «Когда ты понимаешь, что нужно было упаковать побольше вещей на карантин», Ловато ответила, что ее «все устраивает». Актер также публиковал в Stories снимок, на котором он обнимает собак Ловато, что доказывает их совместное времяпрепровождение. На выходных певица лайкнула романтический пост Эриха, в котором он размышлял о поиске любви и вдохновения во время карантина.