Вменяют плагиат: на «Удивительную миссис Мейзел» подали в суд

Писательница Джоди Пармли обвинила в плагиате компанию Amazon и подала в суд иск, в котором утверждается, что при создании сериала «Удивительная миссис Мейзел» авторы шоу воспользовались ее книгой шестилетней давности «Ф.И.Ф.И.: Госпожа нового тысячелетия».

В своем обвинении она заявила, что сотрудники Amazon скопировали в своем проекте общий антураж, разговорные обороты, основные опорные точки сюжета, черты многих персонажей — главная героиня также ищет финансовой независимости, расстается с неприятным мужем и так далее.

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В документах, которые поступили в суд, Пармли также сообщила, что после написания книги она адаптировала текст в сценарий, а затем обошла множество студий, где встречалась с их представителями, ответственными за решение, и предлагала им перенести на экран сочиненную ей историю. Несмотря на интерес, который проявили многие из них, писательнице так и не удалось заключить соглашение. Компания Amazon не упоминается в перечне студий, куда обращалась Пармли, однако она заявила, что испытала большое удивление, когда состоялась премьера сериала, в котором она увидела сходство со своим произведением.

В своем иске писательница настаивает на том, чтобы руководство компании выплатило ей часть прибыли, так как проект стал одним из главных хитов Amazon и уже был продлен на четвертый сезон.

Победа Пармли в суде может стать ощутимым ударом для компании, которая терпит убытки в связи с отменой и переносом съемок в рамках мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

В конце марта компания оказалась в центре скандала из-за протестов своих собственных сотрудников, которые требовали от руководства Amazon закрыть склад в штате Нью-Йорк, где было зафиксировано большое число случаев заражения инфекцией.

В ответ на забастовку своих работников руководство решило уволить организатора, так как сочло несостоятельными обвинения в свой адрес. В частности, в компании не согласились с данными митингующих, которые говорили о нескольких случаях заражения из-за халатности в отношении принимаемых мер — представители компании подчеркнули, что на данный момент был выявлен лишь один случай заболевания.

В то же время иск Пармли может стать еще одним звеном в цепочке судебных разбирательств по делу о плагиате, которые завершались не в пользу истца — двумя самыми крупными подобными прецедентами стали победы в суде группы Led Zeppelin и певицы Кэти Перри.

В начале марта апелляционный суд США по девятому округу Сан-Франциско принял решение оставить в силе решение жюри присяжных, постановивших, что мелодия главного хита группы «Stairway to Heaven» не является плагиатом, как это утверждал журналист Майкл Скидмор, подавший иск от лица умершего фронтмена группы Spirit.

К аналогичному решению пришла судья, рассматривавшая дело в отношении Кэти Перри. Обвинения в плагиате предъявил рэпер Маркус Грей, выступающий под псевдонимом Flame. По его версии, продюсеры артистки и она сама скопировали ряд элементов его песни «Joyful Noise» при сочинении хита «Dark Horse».

Решения судов по этим делам многие эксперты из сферы шоу-бизнеса восприняли как «начало конца» эпохи исков о плагиате в отношении больших звезд.