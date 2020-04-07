«Поезд в Пусан 2», «К звездам» и другие трейлеры недели

«Поезд в Пусан 2: Полуостров» («Bando»)

В сиквеле наделавшего немало шума южнокорейского «Поезда в Пусан», который снял Ен Сан-хо, автор первой части, действие переносится из жуткого поезда, кишащего зомби, на территорию всей Южной Кореи, так и не сумевшей сдержать распространение страшного вируса (актуально!). Главным героем продолжения хоррора, оказавшегося самым кассовым южнокорейским фильмом 2016 года, стал бывший военный, которому предстоит ужасающее путешествие по миру, где едва ли не на каждом шагу встречаются ходячие мертвецы.

«К звездам» («To the Stars»)

Инди-драма «К звездам», впервые показанная на «Сандэнсе» в 2019 году (и получившая там отличные отзывы), обращается к истории девочки-подростка Айрис, живущей в американской Оклахоме 1960-х годов, где вынуждена терпеть пьяные выходки своей матери и постоянные издевательства со стороны сверстников. По ходу развития сюжета она подружится с харизматичной и загадочной Мэгги, новой ученицей ее школы, которая раскроет реальный потенциал Айрис и кардинально изменит ее быт.

«Любовь. Свадьба. Повтор» («Love. Wedding. Repeat»)

Ремейк французского фильма «План рассадки», снятый сценаристом «Смерти на похоронах» Дином Крэйгом (его дебют в полном метре), выйдет на Netflix уже 10 апреля. Комедия, по стилистике напоминающая театральную пьесу, расскажет о с виду обычной свадьбе, которая в один момент пойдет, мягко говоря, не по сценарию, превратившись в один большой клубок из хитросплетений, интриг и форменного сумасшествия. Главные роли в ленте исполнили Оливия Манн («8 подруг Оушена», «Люди Икс: Апокалипсис»), Сэм Клафлин («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), а также Эшлин Би («Жизнь с самим собой»), Фрида Пинто («Миллионер из трущоб»), Элинор Томлинсон («Полдарк») и Джоэль Фрай («Ты, я и конец света»).

«Призраки» («The Haunted»)

В пугающем инди-хорроре «Призраки» медсестра-сиделка Эмили, которой по долгу службы приходится присматривать за пожилым пациентом с болезнью Альцгеймера, ранее трагически потерявшим дочь, остается на некоторое время в его доме. Дом, естественно, оказывается не самым простым — помимо клиента и самой Эмили там обитают потусторонние силы, не сулящие девушке ничего хорошего.

«Небеса Ланкастера» («Lancaster Skies»)

Действие британской военной драмы «Небеса Ланкастера», основанной на реальных событиях, разворачивается в 1944 году. В преддверии важного воздушного сражения над Берлином военному летчику Дугласу предстоит справиться с ужасами прошлого, завоевать уважение не доверяющих ему сослуживцев и успешно провести одну из ключевых миссий Второй мировой войны.

«Outback»

Триллер о выживании от малоизвестного режиссера Майка Грина переносит на экраны, возможно, самые жуткие кошмары людей, старающихся максимально дистанцироваться от всех «братьев меньших», если только это не милые котики или песики. Молодая пара из США отправляется в экстремальный отпуск и теряется в дикой местности, после чего отчаянно пытается спастись. Ситуация осложняется тем, что происходит все это в Австралии, фауна которой, как известно, не самая безопасная для человека.

«Last Moment of Clarity»

В жизни нью-йоркца Сэма, главного героя американского мистического триллера братьев Крисел, все меняется с ног на голову, когда его подругу убивает болгарская мафия, а сам он спешно покидает США, оседая в Париже. Спустя много лет он, впрочем, видит в кино женщину, до боли похожую на застреленную в прошлом девушку, — и, не в силах справиться с любопытством и одержимостью, отправляется в Лос-Анджелес разбираться, что к чему.