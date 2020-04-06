«Можете сами изготовить»: Соловьев о жалобе на дефицит масок

Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал россиянам «не тратить время на крики и написание гневных постов» из-за отсутствия масок в аптеках, а приступить к их самостоятельному изготовлению. Это заявление он сделал в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». По мнению ведущего, время карантина следует использовать эффективно.

Журналист убежден, что для изготовления маски не требуется каких-то особенных навыков, «ее можно даже не сшивать, а просто свернуть». После этого нехитрого действия возмущенным станет спокойней, заключил телеведущий.

Отметим, что по данным Минпромторга, около 20 российских предприятий производят 1,6 млн одноразовых масок в день.

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Ранее Соловьев на своем YouTube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался на невозможность навестить свою родственницу в больнице из-за новых ограничений передвижения между населенными пунктами.

«Краснодарский край заблокировали полностью», — сказал мужчина.

На это телеведущий предположил, что ситуация с введенными ограничениями в ближайшее время изменится. Вместе с тем, он выразил убеждение, что все вводимые меры должны укладываться в рамки разумного. «Нигде не надо доходить до идиотизма. В Краснодаре что-то совсем передавили», — подчеркнул журналист.

Соловьев согласился с тем, что в сложившейся ситуации карантин необходим, но выразил мнение, что «мы живем не в полицейском государстве». По его словам, все, что предпринимается в настоящее время, должно быть для людей, а не против.

«Если родственникам необходимо доехать до больницы, здесь должно быть без идиотизма. Время такое новое, мы еще всему учимся», — добавил он.

В начале марта Соловьев поблагодарил актера Сергея Светлакова за отказ от написания грубого комментария в его Instagram в рамках задания на YouTube-шоу «Comment Out». В своем блоге телеведущий опубликовал фрагмент выпуска, в котором видно, через что пришлось пройти актеру после отказа писать оскорбления.

В комментарии «Газете.Ru» Соловьев подчеркнул, что не испытывает интереса к подобным форматам шоу, поскольку глубоко погружен в работу на телевидении. Он также высказал свое мнение о пользователях сети, которые оставляют злобные комментарии на страницах известных людей.

«Гадости в интернете не пишут только мертвым, хотя и мертвым тоже поначалу пишут. Это же главное психоаналитическое средство большого количества ущербных людей с большими проблемами из детства. Все, что они могут, это сделать какую-нибудь гадость относительно узнаваемому лицу, отчего это теряет всякий смысл, — сказал телеведущий. — Но Сергею большое человеческое спасибо».

Стоит отметить, что выбор Светлакова разочаровал многих его поклонников. В комментариях к выпуску некоторые пользователи упрекнули актера в трусости перед телеведущим.

«Не зовите таких трусливых гостей. Самый печальный выпуск» ; «Сразу видно людей с телевизора, боятся лишнее слово написать» ; «Не превращайте YouTube в телевизор», — писали пользователи.