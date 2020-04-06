«У него пневмония»: Лещенко сдал повторный тест на коронавирус

Директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал об отрицательном тесте артиста на коронавирус, передает сайт «МК». Несмотря на то, что первый анализ дал положительный результат, два последующих диагноз не подтвердили.

«Выходит, коронавирус у него не подтвержден. У него пневмония. Но сейчас вроде бы со здоровьем все нормально», — заявил Дмитриев.

По словам директора артиста, Лещенко почувствовал недомогание после того, как вернулся с гастролей по Канаде и США. Певец пытался вызвать врача к себе в загородный дом, но никто не приехал. Тогда 78-летний артист поехал в Коммунарку самостоятельно.

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Директор Лещенко заметил, что певец плохо себя чувствовал уже в Америке, но продолжил выступать.

«Мы не могли не полететь за океан, все билеты были проданы, хотя в мире уже началась эпидемия, — пояснил Дмитриев. — А когда мы вернулись в Москву, Леву постоянно приглашали то на одну передачу, то на другу. Он все объяснял, что только что с гастролей, что плохо себя чувствует. Но никто и слушать не хотел, уговаривали. А Лева такой человек — безотказный».

Представитель музыканта также раскритиковал знаменитостей, которые обвинили его в несоблюдении изоляции. В середине марта Лещенко посетил мероприятие по случаю дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. После того, как стало известно о госпитализации артиста в Коммунарку, пользователи сети, в том числе телеведущая Ксения Собчак, предположили, что он мог заразить других гостей.

«У меня обостренное чувство справедливости, поэтому хочу ответить всем, кто кричит в адрес Левы: да, как он мог, больной, ходить на телевидение, на вечеринки к друзьям, на концерты? Вот Пласидо Доминго никто не упрекнул в том, что он по просьбе зрителей вышел на сцену. На Леву же все накинулись как из подворотни, — отметил Дмитриев.

— Был день рождения у сестры Игоря Крутого, куда Лева заехал на 20 минут, поздоровался и уехал. И Олег Газманов сказал, мол, он теперь сидит дома и с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него начнется коронавирус».

Ранее директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал StarHit, что у артиста обширная пневмония и ему «то лучше, то хуже». По его словам, врачи не могут понять природу его пневмонии. При этом он уточнил, что состояние Лещенко стабилизировалось, прямо в больничной палате он работает над новым музыкальным материалом.

«Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают, — отметил Гайдель. — Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное».

О госпитализации Лещенко вечером 26 марта сообщил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. На следующий день он подтвердил, что у певца был выявлен коронавирус.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — подчеркнул главврач. — [Он] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии».