«Спешу на помощь»: рэпер-зек готов спасти США от COVID-19

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, более известный как 6ix9ine или Tekashi69, откликнулся на заявление мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, пообещавшего некие «награды» жителям города, которые будут сообщать властям о нарушителях карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Комментируя данную инициативу градоначальника в Instagram, 23-летний музыкант написал, что уже «спешит на помощь», передает TMZ.

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Согласно источнику, для 6ix9ine это стало первым действием с его официального Instagram-аккаунта за несколько лет — в последний раз он что-то постил в социальной сети еще до его ареста в 2018 году. Эрнандесу тогда, как известно, грозил большой тюремный срок — вплоть до 47 лет лишения свободы. Однако хип-хоп-исполнитель провел за решеткой существенно меньше, так как пошел на сделку со следствием, дав показания против участников преступной группировки Nine Trey Gangsta Bloods, членом которой он сам и являлся.

В минувшем декабре рэперу был вынесен приговор — ему дали два года тюрьмы как участнику банды, а также за рэкет, незаконный оборот наркотиков и причастность к покушениям на убийство. При этом на свободу он должен был выйти уже ближе к концу 2020 года по причине того, что в ходе следствия провел в изоляторе около 13 месяцев.

Однако из-за пандемии COVID-19 6ix9ine удалось покинуть тюрьму еще раньше: в свете риска заражения в заключении музыканта в ходе предыдущей недели перевели на домашний арест до окончания срока. Подобной привилегии артист добился множественными публичными мольбами, адресованными судьям, в которых он — через своего адвоката — отмечал, что страдает от астмы и боится серьезных последствий в случае заражения коронавирусом в исправительном учреждении, где не получает надлежащих консультаций врачей. Представитель рэпера также подчеркивал, что у Эрнандеса появилась одышка, а в конце предыдущего года ему был диагностирован бронхит.

6ix9ine до сих пор остается одним из самых просматриваемых хип-хоп-исполнителей в мире: его наиболее популярный клип — «BEBE» — на данный момент имеет более миллиарда просмотров на YouTube. В то же время возобновить некогда сверхуспешную музыкальную карьеру Эрнандесу в свете его решения пойти на сделку со властями будет крайне непросто: многие коллеги артиста по рэп-индустрии, а также его поклонники открыто критиковали Даниэля за дачу показаний против участников Nine Trey Gangsta Bloods, называя его «крысой» и «стукачом». Делал это, в частности, легендарный Snoop Dogg, имеющий собственную историю взаимоотношений с американскими преступными группировками.

«Пусть крыса сгниет. Кодекс гангстеров», — комментировал он одну из новостей об Эрнандесе.

Солидарен со Snoop Dogg в этом вопросе был и YG: в своем треке «Stop Snitchin», на обложке которого красовалась крыса, он пообещал нокаутировать «предателя», как только его увидит.

6ix9ine был известен полицейским (и отнюдь не как популярный музыкант) задолго до истории с Nine Trey Gangsta Bloods — впервые за решеткой он оказался еще до наступления совершеннолетия, когда отбывал срок за распространение героина и избиение. Немногим позднее, в 2015-м, он вновь был привлечен к ответственности (на сей раз за совращение несовершеннолетней), но дело ограничилось условным лишением свободы. Наконец, в 2018-м артист был в очередной раз арестован, ему предъявили обвинения по ряду тяжких статей, в результате чего 6ix9ine имел все шансы провести в тюрьме ближайшие несколько десятков лет.

Параллельно выяснилось, что незадолго до этого рэпер поссорился с представителями банды — и те грозились его убить. В сложившейся ситуации музыкант согласился на сделку со следствием, благодаря чему некоторые члены группировки получили внушительные сроки.

На момент написания статьи в мире зафиксировано более 1,27 млн случаев заражения COVID-19, изначальная вспышка которого произошла на территории Китая в конце 2019 года. Согласно официальной статистике, вылечиться в общей сложности удалось примерно 260 тыс. человек, жизни еще 69 тыс. с лишним людей пандемия унесла. США по состоянию на 6 апреля является главным очагом коронавируса — в стране более 337 тыс. зараженных при 17,5 тыс. вылечившихся и более чем 9,6 тыс. летальных исходов.