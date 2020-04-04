«Ваша Настя»: Заворотнюк вышла на связь

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк впервые публично ответила на комментарии в социальных сетях с момента своей госпитализации с тяжелой болезнью, чтобы поблагодарить за поздравления с днем рождения в Instagram свою группу поддержки.

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«Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть», — говорилось в подписи к фотографии, опубликованной в день 49-летия актрисы.

Ее группа поддержки отметила, что прошедший год был непростым, что позволило лучше понять ценность тех людей, которые «разделили эту ситуацию» с семьей Заворотнюк.

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара», — рассказали ее близкие.

Они также поблагодарили за поддержку всех друзей актрисы.

«Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям!» — добавила ее группа поддержки.

Под записью оставили комментарии многие подписчики, среди которых оказалась и супруга Заслуженного артиста России Стаса Михайлова Инна, которая написала «Храни Господь!» Супруги Михайловы были одними из первых звезд, которые публично просили остановить распространение ложных сообщений о состоянии здоровья актрисы, а также помогли организовать группу ее поддержки. Именно Михайловой и ответила Заворотнюк.

«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала она со своего личного аккаунта.

Позднее она поблагодарила Диму Билана в комментарии к публикации.

Близкие актрисы подчеркнули, что все, кто «сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления», делают возможным «чудо, которое обязательно случится».

Они также назвали этот день рождения Заворотнюк «особенным» для ее мужа, фигуриста Петра Чернышева.

«Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — их общая. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты», — говорится в тексте поздравления.

Еще одним «мощным стимулом к выздоровлению», чья любовь помогает актрисе, авторы публикации назвали младшую дочь Заворотнюк Милу.