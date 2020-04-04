Миллион на здоровье: певица Pink заразилась коронавирусом

Американская поп-певица Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, сообщила своим подписчикам в социальных сетях, что сдала тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным.

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня проявились симптомы коронавируса. К счастью, у нашего основного лечащего врача оказался доступ к тестам, и мой оказался положительным. Моя семья к тому моменту уже сидела дома, и мы продолжили жить в том же режиме на протяжении двух последних недель, следуя инструкциям врача», — написала она.

Pink также отметила, что пару дней назад они вновь сдали анализы, которые на этот раз оказались отрицательными.

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«То, что эти тесты не стали широкодоступными, просто цирк и провал со стороны нашего государства. Эта болезнь реальна и серьезна. Люди должны знать, что она затрагивает молодых и старых, здоровых и больных, богатых и бедных, а мы должны сделать тесты бесплатными и широкодоступными, чтобы защитить наших детей, семьи, друзей и общество», — считает певица.

Она также объявила, что решила оказать поддержку профессиональным медикам, «которые ежедневно сражаются на линии фронта».

«Я жертвую $500 тысяч в специальный фонд больницы при университете Темпл в Филадельфии, чтобы почтить память моей матери, Джуди Мур, проработавшей там 18 лет в центре кардиомиопатии и пересадки сердца», — сказала она.

Артистка также добавила, что еще $500 тысяч она планирует направить в фонд мэра Лос-Анджелеса, предназначенный для экстренных целей.

«Спасибо всем нашим профессионалам в области здравоохранения и всем, кто трудится в поте лица, чтобы чтобы защитить наших любимых по всему миру. Вы наши герои. Следующие две недели критически важны: пожалуйста, оставайтесь дома. Пожалуйста. Оставайтесь. Дома», — подытожила она.

Певице ответил главный врач больницы при университете Темпл Тони Рид, который поблагодарил ее за пожертвование в Twitter.

«Как главный врач больницы при университете Темпл, я хочу поблагодарить вас от лица всего нашего персонала, врачей и пациентов. Мы навсегда в долгу перед вами и желаем вам и вашей семье всего наилучшего», — написал он.

В ответ на эту благодарность певица призналась, что испытывает теплые чувства к самой больнице и к штату, где она находится.

«Я люблю вашу больницу и люблю Филадельфию. Я буду молиться за вас каждый день», — пообещала она.

Находясь в карантине, Pink делилась с поклонниками своими способами справляться с тревожностью, которые включали в себя алкоголь и стрижку.

«Привет всем. Это мое публичное обращение. Я не знаю, ребята, сколько вы выпили за время всей этой истории с карантином, но я решила сделать это видом спорта. И хочу поделиться кое-чем, что сделала вчера вечером. Когда я напиваюсь, мне в голову приходят «гениальные» идеи», — рассказала она.

По словам певицы, ей однажды захотелось самой себе постричь волосы, и это обернулось неудачей.

«Зачем я все время платила людям? Посмотрите, что я сделала», — добавила она и показала грубо и неровно обстриженные виски.

Pink пошутила, что улавливает в своей новой прическе «что-то от Алиссы Милано и Шарлиз Терон». После этого звезда призналась, что планирует уже к вечеру исправить то, что сделала, а затем посоветовала всем беречь здоровье, оставаться дома и «стричь свои волосы».