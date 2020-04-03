«Страшная женщина»: Гагарина поразила Басту на «Голосе»

На прошлой неделе в седьмом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» стартовал этап поединков. Согласно правилам этого раунда, наставники разбивают своих участников на пять троек, которым необходимо исполнить по одной песне. Из каждого трио только один артист проходит в этап «Песня на вылет», где определяются два финалиста. Неделю назад Валерий Меладзе пропустил в финал Софью Туманову и Кристину Силлер.

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В выпуске от 3 апреля настала очередь для выбора Полины Гагариной, впервые принявшей участие в детском «Голосе». Артистка призналась, что для нее этот проект стал большим испытанием, прежде всего, как для матери. В ее первую мини-команду вошли четыре человека — Артем Морозов, Ксения Мисюрина и дуэт братьев-близнецов Дмитрия и Сергея Коценко.

«Собирая эту великолепную четверку, я не знала, что у Темы и у Ксюши завтра будет день рождения. Мальчишки, давайте поздравим их», — сказала Гагарина и подарила будущим именинникам большой черный торт с фигурками в виде их мини-копий.

Когда аплодисменты зала утихли, ребята приступили к мощному выступлению с песней «The Final Countdown» группы Europe. Комментируя первый номер, Баста заявил, что Гагариной должно быть стыдно.

«Так обычно и происходит в конкурсах, что милая, улыбчивая и приятная девушка становится ушлой, — сказал он. — Она оказалась страшной женщиной для нас, но хорошей, чуткой для своих участников. Она убивает нас красиво».

Наставница долго хвалила ребят, назвала их своими «первенцами», позволила звонить ей по всем вопросам и позвала в следующий этап Артема.

В самую взрослую тройку Гагариной вошли 14-летний Миржан Жидебай, 12-летняя Дарья Марцынкевич и 13-летняя Екатерина Кретова. Наставники высоко оценили проникновенное исполнение лиричной композиции Владимира Преснякова «Замок из дождя». Когда пришло время выбора, Гагарина не стала говорить длинных речей и заявила, что в «Песне на вылет» будет участвовать Миржан.

Энергичные подружки Элина Хан, Варвара Глухова и Милана Волкова вышли на сцену в кокошниках с песней Бьянки «Танцы». Начав исполнение в фольклорном стиле, девочки неожиданно перешли на оригинальный для этой композиции современный ар-н-би. По словам Басты, номер получился цельным и органичным, а Меладзе признался, что ощутил переизбыток информации в одном выступлении.

«Принимаю вид понурого зануды. Хотя нет, тут занудой не станешь. От такого количества информации у меня закипел мозг — передо мной были то дети, которые пели детскими голосами, потом это было очень по-взрослому, потом какие-то взрослые танцы, потом опять дети, кокошники — я получил информации, как от целого концерта», — сказал Меладзе.

После продолжительных раздумий Гагарина объявила, что с ней в проекте дальше будет двигаться Варя. Выбывшая из проекта Элина Хан расплакалась на сцене, и наставнице пришлось долго ее успокаивать. Собравшись с силами, девочка сквозь слезы поблагодарила всех причастных к проекту, назвала его «сказкой» и пообещала прийти на взрослый «Голос».

Следующих участников — Геннадия Переверзиева, Матвея Беляева и Артема Фокина — Гагарина назвала «тройкой настоящих друганов». Харизматичные парни выступили с песней группы Дискотека Авария «Небо», а в конце Геннадий исполнил соло на саксофоне.

«Мои любимые котята, вы должны пообещать, что пригласите тетю Полю на свои концерты, потому что у вас большое будущее. В нашем проекте дальше со мной двигается Тема», — сказала Гагарина.

Последнюю тройку наставницы представили восьмилетняя Таисия Скоморохова, девятилетняя Ангелина Дерябина и шестилетняя Агния Андреева, исполнившие хит прошлого года «Dance Monkey» австралийской певицы Tones and I. После зажигательного выступления девочки подарили всем наставникам плюшевых обезьян, что послужило поводом для шуток ведущего Дмитрия Нагиева об «идиотском виде» артистов с игрушками на руках.

«Это больше, чем песня и выступление на сцене. В какой-то момент я завис и подумал, не смотрит ли на меня кто-то со стороны, потому что у меня был достаточно идиотский вид», — сказал Меладзе.

Наставница назвала девочек самыми талантливыми и сногсшибательными, попросила их не грустить, потому что после съемок они все вместе будут есть торт. Когда Гагарина выбрала Таисию, выбывшие девочки расплакались, и Нагиев поспешил отвести их за кулисы. Однако растроганная певица не смогла просто так их отпустить и с криками «Отдай моих детей!» побежала за ведущим на сцену.

«Это несправедливо! Вы должны были выбрать всех троих!» — заявила Ангелина.

Наставница села напротив девочек и пыталась объяснить, что по правилам конкурса это невозможно. После того, как дети успокоились, ведущий вернулся с ними на сцену для прощальной речи. За кулисами Ангелина продолжила говорить о нечестном выборе и заявила, что наставница должна была пропустить ее в следующий этап.

Отобранные участники — Артем Морозов, Миржан Жидебай, Варвара Глухова, Артем Фокин и Таисия Скоморохова — поочередно исполнили песни, с которыми они прошли этап слепых прослушиваний. Затем все они вышли на сцену для оглашения результатов.

«Для меня была огромная честь работать с вами, помогать вам, — сказала Гагарина. — Я спокойна за наше будущее, потому что вы у нас есть».

После рекламной паузы наставница объявила, что в проекте остаются Артем Морозов и Миржан Жидебай. Через неделю состоится последняя часть этапа поединков, в котором сразятся участники из команды Басты и сформируется полный состав финалистов сезона.