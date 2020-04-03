Кино на карантине: Минкульт перенесет сроки производства фильмов

Министерство культуры России приняло комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, сообщила пресс-служба ведомства. Компании, которые приостановили съемки из-за пандемии коронавируса, смогут продлить сроки сдачи уже после отмены ограничительных мер.

«Вопросы переноса сроков производства и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Штрафные санкции к таким компаниям применяться не будут», — прокомментировала ситуацию министр культуры Ольга Любимова.

Уточняется, что возможность внесения изменений в сроки сдачи российских фильмов обсуждалась на совместном заседании Минкульта и представителей киноиндустрии 26 марта.

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Из-за ситуации с COVID-19 студия «Ленфильм» заморозила производство сразу двух проектов — «ФАУ. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова и «Воздух» Алексея Германа-младшего.

«Сначала творческая группа никак не могла дождаться снега. Съемки о начале Великой Отечественной войне должны были проводиться на берегу Финского залива. Теперь работа в принципе остановлена», — рассказал «Интерфаксу» источник из команды фильма «Воздух».

Изначально планировалось, что обе ленты выйдут в 2020 году. Когда съемки будут возобновлены теперь, неизвестно. Алексей Герман-младший назвал приостановку производства «Воздуха» «катастрофой» — в том числе из-за того, что работа над фильмом должна была пройти в Европе.

«Для нас это катастрофа, конечно. Понятно, что мы будем из нее выбираться. Проблема в том, что у нас большой фильм, — цитирует режиссера РИА «Новости». — Катастрофа в том, что когда это все закончится, будет уже лето, а у нас картина осенне-зимняя. Дальше стоит тяжелейший вопрос планирования».

Военная драма «Воздух» расскажет о первом отряде летчиц, оказавшихся на передовой в годы Второй мировой войны. Главные роли в фильме исполнят Елена Лядова, Аглая Тарасова и Сергей Безруков. В 2018 году Герман-младший попросил у Фонда кино 120 млн рублей на безвозвратной основе. Общий бюджет составил более 450 млн рублей. При этом постановщик сравнивал работу с лентой «Дюнкерк» Кристофера Нолана, но «более высокого качества».

«Скажу так: мы хотим сделать картину не менее убедительную, а то и лучше, чем, условно говоря, «Дюнкерк», но с бюджетом в 11–12 раз меньше», — рассказывал Герман-младший.

Фильм Бекмамбетова «ФАУ. Побег из ада» посвящен подвигу летчика Михаила Девятаева, который сбежал на немецком самолете из концлагеря и добыл секретную информацию о вооружении противника. В конце марта этого года в павильоне «Ленфильма» прошли съемки сцены воздушного боя при помощи компьютерной игры. Режиссер руководил процессом дистанционно.

Вслед за «Ленфильмом» о приостановке работы сообщил «Мосфильм», передает «Московский комсомолец» со ссылкой на гендиректора Карена Шахназарова. Кинематографист заверил, что персонал сокращать не будут, несмотря на финансовые потери.

В Москве, Санкт-Петербурге и большинстве других регионов России введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. 2 апреля в Москве мэр Сергей Собянин продлил карантин до конца месяца.