Выбор джедая: сериал про Оби-Вана Кеноби нашел сценариста

Британский продюсер и сценарист Джоби Гарольд («Грань будущего», «Меч короля Артура») был приглашен для работы над предстоящим сериалом по вселенной «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби для Disney+. Об этом сообщил портал Variety.

В шоу Гарольд заменил Хуссейна Амини («Четыре пера», «Драйв», «Джуд»), который покинул проект еще в январе. По сведениям СМИ, это произошло из-за того, что руководству Disney и Lucasfilm не понравился написанный им сценарий.

После того, как Амини покинул шоу, было объявлено, что начало производства переносится с августа 2020 года на январь 2021-го. При этом сыгравший Оби-Ван Кеноби в полнометражных «Звездных войнах» актер Юэн Макрегор, который должен вернуться к знакомой роли и в сериале DIsney+, тогда отмечал, что все «не так драматично, как может показаться»: на его взгляд, «сценарии были великолепны».

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Среди последних проектов Гарольда был боевик «Джон Уик 3», где он выполнял задачи исполнительного продюсера. В настоящее время он также пишет сценарий к фильму Зака Снайдера «Армия мертвых». Кроме того, вместе с Джеймсом Вандербильтом он был выбран для разработки нового взгляда на франшизу «Трансформеры» для Paramount. Также Гарольд является исполнительным продюсером популярного драматического сериала WGN America «Подземелье» и недавнего шоу Netflix «Цепляясь за лед». В октябре прошлого года стало известно, что Гарольд и его кинокомпания Safehouse Pictures подписали первый контракт с Legendary Television.

В начале февраля тогдашний глава Disney Боб Айгер намекнул на создание нескольких спин-оффов сериала «Мандалорец», в котором появятся новые герои и злодеи.

«В настоящий момент мы думаем, как наполнить «Мандалорца» еще большим количеством персонажей и направить их в правильное русло», — сказал он.

Кроме того, по словам Айгера, премьера второго сезона хита стримингового сервиса Disney + может состояться уже в октябре. «Приоритет на ближайшие несколько лет — телевидение», — подчеркнул он на встрече с инвесторами.

В конце марта также стало известно, что в съемках второго сезона сериала «Мандалорец» примет участие режиссер Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел» и «Город грехов»). При этом до сих пор нет информации, возглавит ли постановщик весь проект или же выступит в качестве автора отдельных серий.

Согласно слухам, наряду с кандидатурой Родригеса продюсерами шоу рассматривался и Джеймс Мэнголд, известный по фильмам «Логан» и »Ford против Ferrari». Последний, впрочем, позднее опубликовал в своем Twitter опровержение этих сообщений.

«Не занимаюсь этим, и никогда не обсуждал это. Также советую фанатам обратить внимание на то, кто именно распространяет такие новости. Заметьте, что подобные сайты выдают гипотезу за факт», — заявил кинематографист.