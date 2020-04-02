«Клиенты жаловались»: Борисова рассказала про работу в эскорте

Телеведущая Дана Борисова рассказала о своем опыте работы в эскорт услугах в прямом эфире Instagram-портала «Блокнот». По словам скандальной знаменитости, самая большая сумма, которую ей предлагали за секс — 300 тысяч рублей.

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«Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И слава богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась», — откровенничала она.

Борисова утверждает, что ей и по сей день предлагают деньги за секс деньги, но 43-летнюю телезвезду подобные предложения не интересуют.

«Она и сейчас в хлам»; «Бедная Даночка снова сорвалась»; «Весь рехаб насмарку»; «Речь бессвязная, она точно накидалась», — оставляли комментарии зрители в ходе прямого эфира.

Одна из самых популярных в прошлом телеведущих стала жертвой алкогольной и наркотической зависимости, что в конечно счете отразилось на ее карьере. В настоящее время Борисова мелькает на телевидении только в качестве гостьи скандальных шоу, где делится подробностями своей личной жизни.

В декабре прошлого года Борисова рассказала своим подписчикам о том, что ее бывший супруг, бизнесмен Максим Аксенов, привел к ней ночью сотрудников полиции и медиков, чтобы забрать 12-летнюю дочь. По словам телеведущей, врачи осматривали ребенка на предмет побоев. По словам Борисовой, конфликт с девочкой у нее произошел в связи с тем, что та испортила и выкинула часть рукописи книги про опыт лечения от наркозависимости.

Отец ребенка обвинил бывшую жену в наркомании, она в ответ на это согласилась пройти тест на выявление запрещенных веществ в крови. В итоге Борисовой все же пришлось передать дочь полицейским. Позже женщина опубликовала в своем блоге видео, в котором, указывая на отеки у себя под глазами, сообщила о том, что помимо дочери бизнесмен забрал у нее и собаку, после чего она «проревела весь день».

«Началось с того, что папа пришел, требовал Полину, а сейчас случилось самое страшное: я не уследила за тем, как они уходили, и он украл шпица Мишель!» — возмущалась она.

Борисова жаловалась на то, что бывший муж сказал, что вернет питомца только по решению суда. В связи с этим она стала в срочном порядке искать юриста.

Говоря о своей дочери, она подчеркнула, что девочка была рада переехать к отцу и в беседе с полицией высказала ряд претензий в адрес матери.

Реагируя на эту публикацию, многие подписчики знаменитости стали упрекать ее в неадекватности и писать нравоучительные комментарии о том, что избивать детей недопустимо ни при каких обстоятельствах.

«Что она несет в сторис? Точно сорвалась. Хорошо, что отец дочку спас, эту уже не спасти. Жаль всех в этой ситуации», — прокомментировала пользовательница соцсети.