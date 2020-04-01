Бьются рекорды: как стриминг взлетел на фоне карантина

Посещаемость онлайн-кинотеатра Okko на неделе с 16 по 22 марта выросла на 30% в сравнении с предыдущей, тогда как на неделе 23-29 марта — еще на 13%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы. В Okko также отметили, что за 30-31 марта — первые два дня объявленной нерабочей в связи с пандемией коронавируса недели — посещаемость онлайн-кинотеатра возросла на 25% по сравнению с понедельником-вторником (23 и 24 марта) предшествующей недели.

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Сервис также рассказал о примечательном лидере просмотра зрителями по транзакционной модели. Им стал триллер Стивена Содерберга «Заражение» о распространении смертельного вируса с Мэттом Дэймоном, Лоренсом Фишберном, Джудом Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу и Брайаном Крэнстоном в главных ролях, а также новый фильм Гая Ричи «Джентльмены».

Кроме того, в Okko заявили о популярности среди пользователей концертов (в частности, «Би-2», Гарика Сукачева и Валерии) проекта «Шоу ON!» и театральных постановок, представленных в рамках проекта «Искусство Онлайн».

О росте смотрения рассказали «Газете.Ru» и в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi. По словам представителей сервиса, в ходе последней недели дневное время смотрения на ivi приблизилось к показателям выходного дня.

«Меняется структура медиапотребления, пользователи переходят в онлайн. Так, с середины марта мы видим большой рост смотрения на сервисе, причем растет как объем пользователей, так и глубина смотрения, — отметили в ivi. — За последнюю неделю дневное время смотрения приблизилось к показателям выходного дня, происходит размытие общепринятого времени активности».

Улучшились показатели на фоне вспышки коронавируса и у «Кинопоиска HD». Как заявили «Газете.Ru» в онлайн-кинотеатре, в минувшее воскресенье, 29 марта, дневная посещаемость сервиса установила исторический рекорд, примерно в полтора раза превысив показатели 2 марта (тоже воскресного дня), когда в России еще не было введено столько мер по сдерживаю пандемии COVID-19.

«29 марта дневная посещаемость Кинопоиска достигла исторического максимума — 3,863 млн. посетителей. Это почти в полтора раза больше, чем в воскресенье, 2 марта, когда в России еще не началась активная кампания по борьбе с коронавирусом. В общей сумме за месяц у сервиса было более 50 млн. уникальных пользователей», — отметили в «Кинопоиске».

Ранее аналитики компании Nielsen представили отчет, в котором сообщили, что на фоне пандемии коронавируса общее число минут ТВ-стриминга в США за первые три недели марта 2020-го возросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в промежуток с 16-го по 22 марта число просмотренных американскими потребителями минут потокового контента по телевизору было на 22% больше в сравнении с предыдущей неделей — и в 2,2 раза больше, чем в ходе аналогичной недели в 2019-м. Отметим, что Nielsen учитывает только просмотры по телевизору через приложения стриминговых сервисов и не дает данные с мобильных устройств и web.

Лидером среди сервисов по числу просмотренных американцами за 16-22 марта минут оказался Netflix — 29% от общего объема. Далее в списке расположились YouTube (20%), Hulu (10%) и Amazon Prime Video (9%). Вместе с тем Nielsen включила в рейтинг категорию «Другие», куда вошел в частности стриминговый сервис Disney+, — за отчетную неделю на ее долю пришелся 31%. Согласно Variety, в данном отчете в Nielsen рассматривали исключительно ТВ-стриминг, не включив в исследование показатели потокового видео мобильных устройств и ПК.

На момент написания статьи в мире было зафиксировано более 885 тыс. случаев заражения коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла в Китае в начале 2019 года. Вылечиться от COVID-19, согласно официально статистике, удалось 185 тыс. человек, тогда как жизни еще 44 тыс. пандемия унесла. В России по состоянию на 1 апреля подтверждено почти 2,8 тыс. случаев заражения при 24 умерших и 190 вылечившихся.