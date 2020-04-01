Своих не бросаем: Netflix и HBO начнут платить актерам за простой

На фоне массового сворачивания производства фильмов и сериалов руководство стримингового сервиса Netflix приняло решение о назначении выплат актерам, которые временно оказались без работы.

Сообщается, что компания отнеслась к ситуации, как к форс-мажору, вызванному непредвиденными обстоятельствами. В результате актеры, которые должны были принять участие в съемках в ближайшее время или уже были вовлечены в текущее производство, начали получать гарантированные в таких случаях минимальные выплаты.

Как пишет Deadline, речь идет о выплатах за минимальное число эпизодов, которое отдельно было оговорено в контракте участников актерского ансамбля того или иного шоу за каждый сезон. Отмечается, что сумма может различаться в зависимости от конкретного договора с каждым актером.

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По данным журналистов, первая волна выплат коснулась актеров около двенадцати сериалов, которые первыми оказались в затруднительном положении из-за отмены или переноса работы над своими шоу. Ожидается, что список будет расти по мере того, как все большее число проектов не смогут запуститься вовремя из-за пандемии.

О подобных мерах поставили в известность Гильдию киноактеров США, а также американскую федерацию теле- и радио-актеров. В настоящий момент руководства ряда других компаний также рассматривают возможность реализации подобной программы помощи своим сотрудникам.

Через неделю после того, как стало известно о подобных шагах со стороны Netflix, журналисты узнали, что телеканал HBO стал второй компанией, которая решила пойти тем же путем.

Уточняется, что часть руководства телеканала выступила против того, чтобы считать произошедшее форс-мажором, и назвала вынужденный простой обычным «пропуском» со стороны актеров, однако представители профсоюза, как активные участники дискуссии, выступили против такой интерпретации произошедшего. В частности, они пригрозили подать жалобу на HBO, если компания не сможет найти способа облегчить положение своих сотрудников.

«Мы находимся в стадии переговоров с представителями индустрии по вопросу облегчения последствий сворачивания производства, но не собираемся комментировать детали этих переговоров, пока они не завершены», — заявили представители профсоюза.

По словам источников в развлекательной сфере, большая часть компаний не хочет рассматривать тех шагов, что были предприняты в Netflix, однако в HBO размышляют о возможности введения графика выплат, в соответствии с которым актеры получат сейчас 25% от оговоренного гонорара, еще 25% — когда производство их проектов будет возобновлено, а оставшиеся 50% — когда состоятся сами съемки. Официальные представители телеканала отказались комментировать эту информацию.

Вместе с этим, руководство корпорации Warner Media, которой принадлежит HBO, объявило о планах выделить более $100 млн актерам и участникам съемочных групп, пострадавшим из-за мер по ограничению распространения вируса.

К аналогичной схеме прибегло также руководство Netflix, которое учредило фонд в $100 млн, чтобы помочь своим сотрудникам по всему миру, которые оказались в наиболее затруднительных обстоятельствах. Отмечается, что речь идет о строителях, гримерах и других участниках съемочных групп, занятых непосредственно на производстве.