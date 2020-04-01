«То лучше, то хуже»: директор фонда Лещенко о его состоянии

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал, что у артиста обширная пневмония и ему «то лучше, то хуже». По его словам, тест на коронавирус Лещенко пересдавал уже несколько раз.

Реклама

«Постоянно берут анализы, — цитирует Гайделя StarHit. — Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась».

Помощник народного артиста России подчеркнул, что его состояние на данный момент стабилизировалось. Прямо в больничной палате Лещенко работает над новым музыкальным материалом и готовит к выходу песню.

«Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают, — отметил Гайдель. — Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное».

О госпитализации Лещенко в инфекционную больницу в Коммунарке стало известно вечером 26 марта. На следующий день главный врач больницы Денис Проценко подтвердил, что у 78-летнего певца действительно был выявлен коронавирус.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — подчеркнул главврач. — [Он] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии».

Согласно Проценко, в первые сутки после поступления состояние Лещенко ухудшилось, однако к пятнице, 27 марта, его удалось стабилизировать.

«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заключил медик.

28 марта композитор Игорь Крутой со ссылкой на жену Лещенко сообщил, что его коллегу перевели из реанимации в обычную палату. Он также раскритиковал телеведущую Ксению Собчак, которая в своем Telegram-канале предположила, что Лещенко на праздновании дня рождения сестры продюсера Аллы мог заразить других звезд.

«Получается теперь, что этот день рождения разделил всех нас на тот мир и этот, в котором мы сейчас живем. Собчак раструбила, что все поперезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться еще и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно», — заявил Крутой «Московскому комсомольцу».

По состоянию на 1 апреля в России за сутки зарегистрировали 440 случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 2777. Умерло, по официальным данным, 24 человека, вылечились - 190.