Крайние меры: «Морбиус» с Джаредом Лето отложили на год

Охватившая мир эпидемия коронавируса отодвинула на следующий год релизы почти всех блокбастеров производства Sony Pictures, кроме одного — драмы Кевина Харта «Отцовство», релиз которой был наоборот перенесен на более ранний срок — с 15 января 2021 года на 23 октября 2020-го. Новая дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом неизвестна до сих пор — изначально фильм должен был появиться в кинотеатрах 12 июня, сообщает Variety.

Одной из самых громких премьер от Sony, перенесенных на следующий год, является фантастический триллер «Морбиус». Согласно изданию, вместо 30 июля 2020 года этот фильм выйдет 19 марта 2021-го.

По сюжету ленты герой Джареда Лето — биохимик Майкл Морбиус — превращается в вампира-мутанта, пытаясь найти лекарство от редкого заболевания крови.

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Выход очередного фильма серии «Охотники за привидениями» был перенесен с 10 июля 2020 года на 5 марта 2021-го. Картина представляет собой прямое продолжение первых двух частей, вышедших в 1984 и 1989 году, и возвращает на экран автомобиль Ecto-1 и некоторых оригинальных актеров. Действие ленты происходит в маленьком городке, где группа детей во главе с учителем обнаруживают различные связи с оригинальными «Охотниками за привидениями», которые орудовали 30 лет назад.

Премьеру мультфильма «Кролик Питер 2» сначала передвинули со 2 апреля на 6 августа, а затем студия объявила, что продолжение истории непоседливого кролика выйдет 15 января следующего года.

Адаптацию видеоигры «Uncharted» — фильм «Неизведанное: Удача Дрейка» с Томом Холландом — зрители увидят не 5 марта 2021-го, а 8 октября следующего года. Выход пока еще безымянного фильма от Sony и Marvel был перенесен с 8 октября 2021 года на неопределенный срок.

Судя по масштабным сдвигам премьер, студии ожидают открытия кинотеатров не раньше середины лета. Ранее Warner Bros. объявила о переносе «Чудо-женщины: 1984» с Галь Гадот на 14 августа вместо 5 июня. По версии билетного сервиса Fandango, этот фильм стал самой ожидаемой премьерой 2020 года. Список был составлен на основе зрительского спроса. На втором месте оказалась «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, на третьем — экранизация комикса Marvel «Вечные», а на четвертом — киноверсия мультфильма Disney «Мулан». В топ-10 также вошли следующий эпизод «бондианы» под названием «Не время умирать», хоррор «Тихое место 2», супергеройский боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», мюзикл «На высоте», мультфильм «Душа» и автомобильный экшн «Форсаж 9». Премьеры многих из перечисленных фильмов также были перенесены на следующий год.

В связи с нехваткой премьер для участия в «Оскаре-2021» американская академия кинематографических искусств и наук уже сейчас готовится к трудностям.

«Академия нацелена на то, чтобы помочь нашим сотрудникам и всей отрасли безопасно пройти через этот глобальный кризис в области здравоохранения и экономики, — заявил представитель организации. — Мы находимся в процессе оценки всех аспектов этой неопределенной ситуации и ее возможных изменений».

Чтобы претендовать на участие в номинациях «Оскара», фильм должен быть показан в коммерческих кинотеатрах Лос-Анджелеса в течение недели календарного года, предшествующего церемонии. В 2021-м она запланирована на 28 февраля.