«Форсаж» без Дизеля: «Скала» рассказал о сиквеле «Хоббса и Шоу»

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон в ходе общения с подписчиками в Instagram анонсировал сиквел приключенческого боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу», в котором сыграл вместе с Джейсоном Стэйтемом, а также Идрисом Эльбой. По словам «Скалы», продолжение в настоящий момент находится в разработке — очевидно, на ее начальной стадии.

«Мы сейчас разрабатываем следующий фильм, следующую часть «Хоббса и Шоу», и я очень заинтересован в проекте, — признался Джонсон. — Сейчас нам надо собрать творческую команду и определиться с направлением, в котором мы будем двигаться».

Реклама

«Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-офф популярной гоночной франшизы, вышедший на экраны летом 2019 года. Роли в нем — помимо Джонсона, Стейтема и Эльбы — исполнили Ванесса Кирби, Эдди Марсан, Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Эйса Гонсалес, Клифф Кертис, Элиана Суа и другие. Поставил боевик Дэвид Литч, автор «Джона Уика» и второго «Дэдпула», тогда как ответственным за сценарий был Крис Морган, приложивший руку почти ко всем частям «Форсажа».

При бюджете в $200 млн фильм отлично выступил в мировом прокате, собрав в общей сложности $759 млн. Благодаря этому он даже вошел в топ-11 самых кассовых лент планеты за 2019 год — выше него в списке финишировали только «Джуманджи: Новый уровень» (там, к слову, тоже снялся Джонсон), «Аладдин», четвертая часть «Истории игрушек», очередные «Звездные войны», «Джокер», «Капитан Марвел», «Человек-паук: Вдали от дома», «Холодное сердце 2», «Король Лев», а также заключительные «Мстители», которые заработали без малого $2,8 млрд.

По сюжету спин-оффа спецагент Люк Хоббс (Джонсон) вынужденно объединяет силы со своим старым врагом — международным преступником Декардом Шоу в исполнении Стейтема. Вместе им предстоит противостоять общему противнику — безжалостному Брикстону (Эльба) — и спасти мир.

Анонс продолжения «Хоббса и Шоу» можно рассматривать в том числе как очередное доказательство окончательного отхода Джонсона от основного «подразделения» популярной франшизы на фоне давнего конфликта с исполнителем главной роли и продюсером гоночной серии Вином Дизелем.

Разногласия между «Скалой», дебютировавшим в «Форсаже» в пятой части, и Дизелем стали достоянием общественности в 2016 году — незадолго до выхода «Форсажа 8». Тогда Джонсон опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал некоторых своих коллег по съемочной площадке ленты (подразумевая конкретно Дизеля) «непрофессионалами» и «трусами». В СМИ данный выпад «Скалы» в отношении партнера объясняли отдельными продюсерскими решениями Дизеля, которые якобы разгневали не только Джонсона, но и других членов каста, а также опозданиями Вина на съемки. Возникшее напряжение между актерами вылилось в то, что, согласно инсайдерам, оба старались по возможности не пересекаться на съемочной площадке, а также порознь участвовали в мероприятиях по продвижению картины.

Несмотря на то что впоследствии в прессе писали об окончании звездного конфликта (да и сами его участники выдавали на публику примирительные комментарии), в девятую часть «Форсажа» Джонсона не позвали: вместо этого он сыграл в спин-оффе о Хоббсе и Шоу, который лишь усилил разногласия между представителями каста приключенческой франшизы.