«Закрывается век»: умер автор «Покровских ворот» Леонид Зорин

Советский драматург, автор сценария к фильму «Покровские ворота» Леонид Зорин умер в возрасте 95 лет, рассказала его вдова Татьяна, передает ТАСС.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», — сообщила она.

В настоящий момент место и время прощания с Зориным неизвестны. Свои соболезнования в связи с его смертью выразила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Facebook.

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«Поразительно: всего лишь пару дней назад констатировала — уходят люди, чуть не дожившие до своего векового юбилея. Практически подряд: Инна Владимировна Макарова, Юрий Васильевич Бондарев. И вот сегодня, на 96-м году, Леонид Генрихович Зорин. Классик советской драматургии. Феерически успешный, но далеко не всегда обласканный. Были в его творческой биографии взлеты, были запреты», — написала она.

Ямпольская подчеркнула, что пьесы авторства Зорина высоко ценили не только такие театральные режиссеры, как Георгий Товстоногов, Евгений Симонов и Игорь Владимиров, но также и зрители, «влюбленные в театр».

«А вся страна навеки признательна Леониду Зорину за «Покровские ворота», «элегическую комедию», экранизированную Михаилом Козаковым... Как будто действительно закрывается век, заканчивается эпоха. Самое время сказать вслед ушедшим «спасибо». И — вечная добрая память», — заключила она.

Высокую оценку творчеству Зорина дал также режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

«Выдающийся советский театральный драматург, по-настоящему талантливый, самобытная фигура. Я хорошо его знал, поскольку свою первую картину делал по пьесе Леонида Генриховича «Добряки». Но я знал его творчество и до этого. У него есть знаменитая пьеса «Варшавская мелодия», которая была одна из, как сейчас модно говорить, культовых пьес советского периода. На мой взгляд, она и сейчас не потеряла своей актуальности. ...Это большая потеря для культуры, для нашего театра, нашей литературы», — заявил он.

Свои соболезнования в связи со смертью драматурга выразил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

«Покровские ворота» стали абсолютно народной историей, конечно, после фильма, блестящего козаковского. Но драматургическая основа — главное в любом произведении. Большая утрата для нашей литературы. Вообще в эти дни уход людей особенно остро воспринимается», — сказал Толстой.

Как сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, депутаты готовы будут поддержать идею увековечения памяти о драматурге.

«Это очень известный человек, человек, который много сделал в целом для страны. Поэтому я уверен, что его сообщество выйдет с предложением. Я уверен, что дума и правительство Москвы поддержат обращение. Теперь будем ждать, что они предложат», — отметил Герасимов.

В одном из последних интервью Зорин, продолжавший писать новые пьесы и романы в своем возрасте, называл главным вдохновением саму жизнь.

«Конечно, в силу возраста, я уже не стремлюсь написать о том, как Анна Ивановна полюбила Петра Петровича, мне хочется понять, попытаться решить вечные вопросы, внести какую-то свою лепту. В вопросы о власти и человеке, власти и подданных, ощущение человека в государстве, ощущение человека в мире. Что такое одиночество, что такое любовь... Неисчерпаемые темы. И поэтому — вечные. Вневременные. Которые присутствуют в каждом времени. И не уходят со своим веком», — сказал он.

Леонид Зорин родился в Баку в 1924 году. Еще в детстве его стихи заметил Максим Горький, который написал статью о десятилетнем вундеркинде в газету «Правда». В 1948 году Зорин переехал в Москву, а уже в следующем году его первую пьесу поставили на сцене Малого театра. В 1960-х он работал с режиссерским дуэтом Александра Алова и Владимира Наумова над фильмами «Мир входящему» и «Скверный анекдот», а также написал сценарий к фильмам «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова и «Друзья и годы» с Юрием Яковлевым и Олегом Анофриевым. Наибольшую популярность принес Зорину фильм «Покровские ворота» по его автобиографической пьесе о жизни советских граждан во второй половине 1950-х годов.