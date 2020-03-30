«Поздравил и уехал»: Кудрявцева о вечеринке с зараженным Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями о вечеринке сестры Игоря Крутого Аллы, где также присутствовал народный артист России Лев Лещенко, у которого позже подтвердился коронавирус.

По ее словам, сам Лещенко был на мероприятии совсем недолго, он быстро поздравил именинницу и уехал. Кудрявцева также отметила, что общий настрой гостей соответствовал ситуации в мире.

«Люди, которые были в Куршевеле, и на юбилей не пришли», — заявила она в программе «Звезды сошлись».

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Ведущая также подчеркнула, что на тот момент еще не были приняты жесткие меры безопасности и гости мероприятия обходились без медицинских масок, однако все же некоторые меры предосторожности соблюдали.

«Все уже ходили со спреями», — сказала она, отметив, что сама в настоящее время остается дома, ожидая результатов анализа на коронавирус.

Ранее результатами своих тестов поделился народный артист России Игорь Николаев. В свое Instagram-аккаунте музыкант опубликовал фотографию медицинской справки, согласно которой диагноз не подтвердился.

«Долгожданный результат: COVID-19 — отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!» — написал Николаев.

Музыкант также поблагодарил всех неравнодушных поклонников, которые были доброжелательными, проявили такт и верили в лучшее.

«Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!» — отметил артист.

Друзья и подписчики Николаева оставили у него в комментариях много добрых слов с пожеланиями крепкого здоровья и просьбой чаще радовать их своим новым творчеством.

О госпитализации музыканта в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус стало известно вечером 26 марта. Среди первых высказавшихся в поддержку Николаева был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Еще и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал он в своем Telegram-канале.

Также артиста поддержал экс-участник футбольного клуба «Локомотив» и тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

«Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Он любит футбол, всегда поддерживал наш «золотой состав» красно-зеленых, выступал для нас. Игорь, здоровья!» — подчеркнул он в своем Instagram-аккаунте.

Позже слухи о госпитализации подтвердила ассистентка Николаева. «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава богу, выздоравливаем», — обратила внимание женщина.

На следующий день в некоторых СМИ появилась информация о том, что у музыканта диагностирована очаговая пневмония. Согласно опубликованной в Instagram Николаева медицинской справке, это оказалось правдой.

Из-за многочисленных звонков и сообщений супруга артиста Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам, коллегам и журналистам с просьбой не тревожить семью звонками и расспросами.

«Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!» — резюмировала она.