Карантин против рэпа: кто потерял слушателей из-за вируса

Музыкальные стриминговые сервисы Spotify, Apple Music и Amazon Music ощутили спад пользовательской активности в США на 7,6% в период с 13 по 19 марта, пишет Variety. Такое снижение показателей не оказалось неожиданным для руководства самих сервисов, так как в компаниях предполагали, что многие слушатели переключатся на новости, будут ощутимо меньше тратить времени в поездках, а также часто будут слушать музыку совместно с одного аккаунта.

Одним из факторов, который серьезно повлияет на вкусовые предпочтения и слушательские привычки пользователей, аналитики назвали увеличение времени, которое пользователи будут проводить дома с детьми. В частности, с 13 по 19 марта категория «для детей» стала одной из трех позиций в каталоге аудиосервисов, рейтинг которой заметно вырос (3,8%).

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Два других жанра, на которые переключились подписчики, — классика (1,5%) и фолк (2,8%), что тоже может говорить о желании людей слушать более «спокойную» музыку. Такие выводы подтверждает и падение числа прослушиваний хип-хопа (-8,6%), r&b (-11,6%) и латиноамериканской музыки (-14,2%).

Вместе с этим аналитики обратили внимание, что наибольший урон из-за падения числа прослушиваний, скорее всего, придется на музыкантов, так как несмотря на уменьшение времени, которое пользователи стали уделять прослушиванию музыки, большинство из них не стало отказываться от своих подписок. В то же время отчисляемые авторам роялти снизятся.

По данным аналитиков, аудитория в США действительно стала больше уделять внимания визуальным медиа вместе с ростом озабоченности из-за вируса. Сообщается, что в указанный срок время на просмотр телепередач в США выросло на 60%, при этом рейтинги телеканала CNN поднялись на 119%, Fox News — на 60%, а MSNBC на 37%.

«Нас не очень удивила ситуация, учитывая, как сильно падает интерес к аудио-стримингу в обычный уикенд. В настоящий момент мы не ожидаем резкого прироста числа прослушиваний, и мы считаем, что такая ситуация может продлиться еще несколько недель», — заявил аналитик одного из музыкальных мейджор-лейблов.

Представитель другого лейбла в своем комментарии сослался на опыт европейских стран, пострадавших от эпидемии.

«Когда это происходит впервые, люди погружаются в новости. Я думаю, Италия и Испания показали нам, что после спада все возвращается на свои места, поэтому я ожидаю, что мы вернемся к, по меньшей мере, последним показателям [которые были до карантина], а затем начнем расти благодаря увеличению числа подписчиков. Но игры, видео, телевидение и Netflix — это победители на короткой дистанции», — сказал он.

Аналогичную ситуацию отметили и на рынке реалити-шоу, а также стриминговых сервисов Disney+, Apple TV, Hulu и Netflix.

«Основываясь на нашем анализе данных за последние две недели, рейтинги стримингового телевидения выросли на 15-17%. С точки зрения подписчика, мы уверены, что в случае с Apple, Netflix и Disney речь идет об увеличении показателей не меньше чем на 10-12%, по сравнению с аналогичными показателями в обычное время», — пояснил эксперт одной из инвестиционных компаний.

Он назвал происходящее аномальным периодом, который продлится в течение одной-двух недель.

«По мере того, как все большее число пользователей будут привыкать работать из дома, фоновая музыка для их работы станет более обыденным делом, чем просмотр «Очень странных дел» на диване», — поделился своим мнением эксперт.