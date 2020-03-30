«Долгожданный результат»: Николаев рассказал о тесте на COVID-19

Народный артист России Игорь Николаев дождался результатов теста на коронавирус, которым он предположительно заразился 18 марта. Музыкант опубликовал в Instagram фотографию медицинского заключения, согласно которому диагноз не подтвердился.

«Долгожданный результат: COVID-19 — отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!» — поделился Николаев.

Артист также поблагодарил всех неравнодушных поклонников, которые были доброжелательными, тактичными и верили в положительный исход этой ситуации.

«Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!» — написал певец.

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Друзья и поклонники Николаева поздравили его в комментариях, пожелали крепкого здоровья и попросили чаще радовать их своим творчеством.

Информация о госпитализации музыканта в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус появились в СМИ вечером 26 марта. Одним из первых в поддержку Николаева выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Еще и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — отметил он в своем Telegram-канале.

Также музыканта поддержал бывший игрок футбольного клуба «Локомотив» и тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

«Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Он любит футбол, всегда поддерживал наш «золотой состав» красно-зеленых, выступал для нас. Игорь, здоровья!» — написал Евсеев в Instagram.

В ночь на 27 марта слухи о госпитализации подтвердила помощница артиста Юлия. Она заявила, что Николаев сдал анализ на COVID-19, результаты которого станут известны позднее.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — сказала она.

На следующий день некоторые СМИ распространили слухи о том, что Николаеву была диагностирована очаговая пневмония. Согласно опубликованному в Instagram артиста медицинскому документу, эта информация оказалась правдивой.

На фоне многочисленных звонков и сообщений жена музыканта Юлия Проскурякова обратилась через Instagram к поклонникам, коллегам и журналистам. Она попросила не беспокоить семью звонками после госпитализации Николаева и сдачи им теста на коронавирус.

«Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!» — призвала певица.

Пока Николаев получает поздравления с отрицательным результатом теста на коронавирус, его коллега Лев Лещенко с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в палате Коммунарки со своей супругой Ириной. Об этом 28 марта сообщил народный артист России Владимир Винокур, подтвердивший улучшение состояния здоровья своего друга.

Незадолго до госпитализации Лещенко вернулся с гастролей из Америки и Канады и посетил вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Согласно СМИ, на мероприятии присутствовали Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Басков, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка. По словам Крутого, с тех пор прошло более двух недель, и за это время никто из присутствовавших на вечеринке не сообщил о симптомах заболевания.

О вспышке пневмонии в городе Ухань китайские власти заявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса под названием COVID-19. Согласно последним данным, в России выявлено более 1500 случаев заражения коронавирусом нового типа. На сегодняшний день 64 россиянина с подтвержденным диагнозом вылечились, а 11 — скончались.