«Настоящий гражданин страны»: умер писатель Юрий Бондарев

На 97-м году жизни скончался знаменитый отечественный писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, бывший председатель Союза писателей России умер 29 марта у себя дома в Москве.

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«Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — цитирует жену автора ТАСС.

Причины смерти Бондарева пока что остаются неизвестными.

Комментируя уход лауреата двух Госпремий СССР, народный артист РСФСР Александр Збруев, сыгравший в фильме «Батальоны просят огня», снятом по одноименному произведению Бондарева, назвал литератора «настоящим и великим гражданином нашей страны».

«Он отдал в своей жизни людям очень много хорошего, — добавил актер. — Я снимался в его картине «Батальоны просят огня». Это человек, который сам прошел войну, кровь, страдания, который за свою жизнь сделал много хорошего. Пусть земля ему будет пухом».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, внук писателя Михаила Шолохова, отметил, что кончина Бондарева является «действительно серьезной утратой».

«Это фактически один из последних известных фронтовиков, прославившихся не только в литературе, но и в экранизациях. К сожалению, это очень символично, потому что уходят последние из этого поколения», — передает его слова РЕН ТВ.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске, а в 1931-м вместе с родителями переехал в Москву. В начале Великой Отечественной войны будущий писатель, которому тогда было всего 17 лет, участвовал в создании оборонительных укреплений под Смоленском. Спустя еще год его направили на учебу в 2-е Бердичевское пехотное училище, а уже в октябре 1942-м юноша оказался под Сталинградом в качестве командира одного из минометных расчетов. Бондарев участвовал в боях под Котельниковским (где был контужен, получил легкое ранение в спину, а также обморожение), форсировании Днепра, освобождении Киева и сражении за Житомир, в ходе которого вновь был ранен. Войну Юрий Васильевич закончил с двумя медалями «За отвагу».

В печати Бондарев дебютировал в 1949-м: его первые сочинения публиковались в таких журналах, как «Огонек», «Смена» и «Октябрь». Уже в 1951-м его приняли в Союз писателей СССР, а еще через два года вышел его первый сборник рассказов «На большой реке».

На счету Бондарева, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР, ряд известных произведений, включая романы «Батальоны просят огня», «Тишина», «Двое», «Горячий снег», «Берег», «Выбор», «Игра», «Искушение», «Непротивление», «Бермудский треугольник» и «Без милосердия».

Некоторые его сочинения позднее легли в основу популярных советских фильмов — речь, в частности, про военные драмы «Батальоны просят огня», созданную Александром Боголюбовым и Владимиром Чеботаревым, «Горячий снег» Гавриила Егиазарова и «Тишина» Владимира Басова. Кроме того, он был одним из авторов сценария киноэпопеи о Второй мировой войне «Освобождение».