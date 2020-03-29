«Нам хорошо так»: Лолита не спешит в ЗАГС с новым бойфрендом

Бракоразводный процесс певицы Лолиты Милявской и ее пятого мужа Дмитрия Иванова, о расставании с которым она заявила еще в прошлом году, в середине марта был перенесен из-за поездки адвоката артистки в Италию во время вспышки в стране коронавируса, о чем стало известно суду. Позднее он был и вовсе отложен на месяц с лишним в связи с распространением COVID-19 в России.

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Сама же певица заявляет, что не придает значения «бумажкам» и счастлива в новых отношениях с неким обеспеченным бизнесменом. Они уже летали на совместный отдых в Израиль, а сейчас много общаются и проводят карантин в компании друг друга, передает «СтарХит». В условиях отмены концертов и мероприятий у артистки появилось много свободного времени.

«Наконец-то я полноценно занимаюсь личной жизнью», — поделилась Лолита.

Также она рассказала, почему не хочет переезжать в новому бойфренду и предпочитает находиться в своей квартире.

«Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят, — рассказала Милявская. — А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в ЗАГС, мы взрослые люди, пока нам хорошо так».

По словам Лолиты, в настоящее время она хочет насладиться свободой, не окунаясь в семейные обязательства. Находясь в самоизоляции, певица решила самостоятельно заняться генеральной уборкой, потому что домработницу пришлось уволить.

«Это произошло еще до отъезда в тур. У меня дома есть камеры видеонаблюдения, и после их просмотра домработница попалась на не очень хороших вещах, оказалась не чиста на руку. После нее обнаружилось ко всему прочему много пыли и мусора по углам, куча просроченных баночек с кремами. Я уже собрала мешок одежды — большую часть раздала, теперь на очереди обувь», — рассказала Милявская.

Несмотря на то что развод можно было оформить через ЗАГС, Иванов подал иск в Басманный районный суд Москвы. Он объяснил свое решение некими «вскрывшимися обстоятельствами», суть которых раскрывать не стал. По словам Лолиты, их многолетний брак оказался фиктивным из-за измен мужа и содержания им девушки-косметолога из Белоруссии, о чем часто писали многие СМИ. Адвокат артистки Сергей Жорин заявил, что на признание фиктивности брака не влияет его продолжительность — супруги могут прожить вместе «хоть 40 лет».

«Все дело в том, с какими целями один из них вступал в брак. Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным, — приводит слова юриста сайт kp.ru. —

Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались».

Адвокат не стал углубляться в подробности, отметив, что сделает это на судебных заседаниях. Он добавил, что Милявская очень хочет доказать свою правоту и не придает особого значения разделению совместно нажитого имущества.

О расставании с Ивановым артистка объявила в начале июля прошлого года, признавшись в соцсетях, что после девяти лет совместной жизни они друг к другу остыли.