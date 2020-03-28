«Напуган до смерти»: звезда рэпа о заражении коронавирусом

Хип-хоп-исполнитель Брэд Джордан, выступающий под псевдонимом Скарфейс, рассказал о положительном тесте на коронавирус, передает Variety.

«Я до смерти напуган, — признался Скарфейс в прямом эфире в Instagram. — Я никогда не чувствовал себя таким уязвимым. Впервые в жизни я чувствую, что не контролирую то, что сейчас происходит в моей жизни».

По словам уроженца Хьюстона, среди первых признаков заражения была потеря обоняния и вкуса. Согласно заявлению Британской ассоциации отоларингологов, в Южной Корее, Китае и Италии примерно треть пациентов, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, сообщали о подобных симптомах. Затем у музыканта появились проблемы с дыханием. Джордан подчеркнул, что ему приходится вдвойне тяжело, поскольку у него астма.

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«Мне показалось, что на моей груди сидит слон», — добавил он.

В ходе трансляции Скарфейс неоднократно призывал людей придерживаться изоляции. Самому артисту предстоит трехнедельный карантин.

«Пожалуйста, не делайте этого! — обратился рэпер к тем, кто продолжает вести обычный образ жизни. — Я не понимаю, как люди могут продолжать веселиться? Я не могу развлекаться в настоящих условиях, потому что это может отнять у меня жизнь. Я знаю, что иногда мы чувствуем себя непобедимыми. Если Бог пытался привлечь мое внимание таким образом, то ему это удалось».

Процесс выздоровления Скарфейс описал как «сафари-тур». Он отметил, что не понимает, где мог подхватить COVID-19, поскольку нигде не путешествовал последний месяц и находился дома.

Скарфейс отметил, что у него появилось больше свободного времени: он смотрит сериал «Настоящий американец» на Netflix, а еще общается с родными, друзьями, в том числе Ice-T и Ice Cube, по сети.

Скарфейс известен как участник хип-хоп-коллектива Geto Boys. Он также выпустил более десяти альбомов в качестве сольного исполнителя. В прошлом году рэпер пытался построить политическую карьеру, когда баллотировался в городской совет Хьюстона, но проиграл на выборах бывшему учителю.

Ранее группа Rammstein заявила, что у ее фронтмена Тилля Линдеманна не подтвердился коронавирус.

Об инфекции у музыканта сообщил немецкий таблоид Bild. По данным издания, на прошлой неделе по возвращении в Берлин после московского концерта музыкант был якобы экстренно госпитализирован с пневмонией и высокой температурой.

«Врач предписал вчера Тиллю Линдеманну обратиться в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение. Тест на коронавирус был отрицательным», — говорилось в официальном заявлении группы на странице в Facebook.

Согласно СМИ, состояние 57-летнего артиста стабилизировалось — и угрозы для жизни больше нет.