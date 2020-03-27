Неаполь, фанаты, смерть: фильм Netflix с мафиози в главной роли

В 2005 году на экраны вышли «Хулиганы» — до сих пор главный и лучший фильм о футбольных фанатах (не путать с обычными болельщиками). Лента Лекси Александр была хороша едва ли не всем — и стройной, понятной не только тем, кто в теме, историей, и достаточно тщательным вниманием к деталям, и драматической составляющей, и, конечно же, кастом (Элайджа Вуд, Чарли Ханнэм, Клэр Форлани, Марк Уоррен).

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Повторить успех «Хулиганов» впоследствии пытались многие режиссеры, однако по разным причинам не смогли приблизиться к нему хотя бы на обозримое расстояние. Пробовали и в России: в 2013-м состоялась премьера криминальной драмы «Околофутбола» с, возможно, самым диким мискастом в истории кинематографа и вирусным саундтреком в исполнении Федука «Футбольчик».

Скорее не получилось, забегая вперед, и у итальянских «Ультрас» режиссера Франческо Леттьери, для которого эта работа стала полнометражным дебютом. Картина, которая уже в ходе стартовых титров предупреждает, что является игрой воображения ее авторов, обращается к истории некоторых членов фанатской группировки «Апачи» (и правда вымышленной), представляющей футбольный клуб «Наполи» (реально существующую футбольную команду из Неаполя). Сам «Наполи» — как и футбол в целом — здесь упоминается лишь вскользь: разве что в самом начале вам на секунду покажут архивные кадры с Диего Марадоной, легендой неаполитанского клуба, да щепотку хроники бесчинств фанатов «azzurri».

close Кадр из фильма «Ультрас» Кадр из фильма «Ультрас» Netflix

В центре сюжета — один из основателей «Апачей» Сандро по кличке Могиканин (Аньелло Арена). Когда-то он был в эпицентре фанатских событий, участвовал в потасовках, жег файеры, дрался с полицией и вот это все. Однако теперь у него другая жизнь: во время матчей любимой команды Могиканин вынужден отмечаться в ближайшем полицейском участке, имея запрет на посещение стадиона (видимо, пожизненный — распространенная практика по нейтрализации особо опасных ультрас), достаточно нехотя участвует в деятельности родной «фирмы», хоть и остается для последователей значимой фигурой, а тут еще и знакомство с прекрасной Терри в исполнении Антонии Труппо, которая покоряет его сердце.

Остепениться, правда, все никак не выходит: товарищи-апачи раз за разом зовут на фанатские мероприятия различной степени серьезности, и внутренний «кодекс пацана» не позволяет Сандро их пропускать. Параллельно главный герой заботится о молодом члене группировки по имени Анджело (Чиро Накка), младшем брате своего товарища-фаната, погибшего во время одного из тех самых мероприятий. Юноша с минуты на минуту может совершить непоправимую ошибку, которая способна не только завершить его карьеру как хулигана, но и лишить как минимум свободы, а то и жизни.

Изменения происходят и в самой «фирме». Более молодые ее члены, будучи не в силах совладать с кипящей внутри кровью, пытаются всячески захватить власть, устав от «трусливых» запретов забаненных основателей, а впоследствии и вовсе организовывают собственное движение с целью устроить настоящий ад (с ножами, битами и цепями) на выезде в Рим.

close Кадр из фильма «Ультрас» Кадр из фильма «Ультрас» Netflix

Если отбросить очевидную параллель с «Хулиганами», то «Ультрас» местами очень похож на «Крутые времена» Дэвида Эйра — только на итальянский манер, про фанатов и будто бы после тщательной адаптации для дошкольников. Сюжет не дает ничего — плохой парень разрывается между любовью, спокойной жизнью и «братанами». До боли плоские персонажи, которых словно боятся раскрывать чуть больше, чем на 1%, и «неожиданный» финал, встречающийся в фильмах подобного рода. О какой-то документально-просветительской составляющей здесь бессмысленно говорить вовсе — ее в «Ультрас» нет в принципе (пускай и какие-то очень отдаленные сходства с реальными событиями отыскать все-таки можно).

Вместе с тем сам итоговый продукт, который вышел на Netflix, назвать провальным язык не поворачивается. Несмотря на очевидную слабость сценария, лента выезжает за счет прекрасной картинки и волшебной музыки. Антураж обшарпанного, старого, но аутентичного и завораживающего Неаполя, который режиссер показывает во всей красе, — настоящая находка. Саундтрек за авторством итальянского электронщика Liberato просто обязан после просмотра отправляться в плейлисты. Радует «клиповость» ряда сцен — местами картина вообще выглядит как одно из классических видео парижского дуэта The Blaze.

Последняя (и главная) составляющая «Ультрас», которая спасет их от вечного прозябания в категории проходных фильмов, — актерская игра. Усилиями простейшего сюжета они лишены по-настоящему сложных драматических сцен, однако с задачей быть в кадре естественными справляются отлично, добавляя банальному по своей сути проекту натуралистичности. Особенно хорош в этом плане Аньелло Арена (Могиканин), 51-летний неаполитанский актер с, возможно, самой невероятной кинобиографией.

В 90-х он был членом печально известной мафиозной группировки «Каморра» и получил пожизненный срок за убийство трех человек. Находясь за решеткой, он открыл в себе актерский талант в составе тюремной театральной труппы «Compagnia della Fortezza» и впоследствии был приглашен режиссером Маттео Гарроне в каст «Гоморры». Несмотря на то, что судьи запретили преступнику сыграть в ленте, сочтя ее сюжет «слишком близким к реальной судьбе заключенного», спустя некоторое время он все-таки снялся у Гарроне в картине «Реальность», получил восторженные (хоть и осторожные) отзывы от критиков и едва не удостоился актерского приза в Каннах. Согласно итальянским СМИ, после 20 лет в тюрьме Арена добился «режима полусвободы», который позволяет ему отлучаться от тюрьмы по рабочим делам — таким, например, как съемки в «Ультрас», где в одной из сцен он очень натурально избивает полицейского.