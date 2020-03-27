«Скрытый посыл»: звезда Marvel покаялась за пост о карантине

Канадская актриса Эванджелин Лилли извинилась за пренебрежительное отношение к «страхам и страданиям, охватившим мир из-за коронавируса». Исполнительница роли Осы в фильмах Marvel опубликовала в своем Instagram-аккаунте большое обращение с надеждой успокоить разгневанную общественность.

«Всем привет. Я пишу вам из своего дома, где самоизолировалась с 18 марта, когда в небольшом сообществе, где я сейчас живу, была введена практика социального дистанцирования», — начала актриса.

Говоря о своей вызвавшей общественный гнев публикации, Лилли подчеркнула, что на тот момент указания властей заключались в том, что людям не следует собираться группами более 250 человек и регулярно мыть руки. По ее словам, эти указания она выполняла беспрекословно.

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«Два дня спустя меры ужесточились, и, несмотря на серьезную тревогу в связи с социально-экономическими и политическими последствиями этого курса действий, пожалуйста, знайте, я выполняю свой долг, чтобы сгладить кривую, практикуя социальное дистанцирование и находясь дома со своей семьей, — продолжила Эванджелин. — Я хочу принести свои искренние извинения за пренебрежение к реальным страданиям и страхам, охватившим мир, которое я продемонстрировала в своей предыдущей публикации».

Актриса признала, что последовавшее после скандального поста молчание могло иметь «высокомерный и скрытый посыл», в то время как «бабушки и дедушки, родители, дети, сестры и братья умирают, а мир объединяется в поиске способа остановить эту угрозу».

«Мои особые извинения в адрес тех, кто больше всего пострадал от этой пандемии. Я не хотела сделать вам больно. Когда я писала этот пост десять дней назад, я думала, что он поможет справиться с повсеместной истерией. Теперь я вижу, что проецировала свои собственные страхи на и без того страшную и травмирующую ситуацию. — написала она.

— Я опечалена продолжающейся гибелью людей и трудными решениями, которые должны принимать медицинские работники во всем мире при лечении пораженных болезнью. Я беспокоюсь о малых предприятиях и семьях, живущих от зарплаты до зарплаты. Я стараюсь следовать рекомендациям о том, как можно помочь».

Лилли подчеркнула, что как и многих других, ее страшат политические последствия пандемии. Вместе с тем она отметила красоту и человечность, которые многие люди демонстрируют друг другу в это непростое время.

«Когда я боролась со своими собственными страхами по поводу самоизоляции, один добрый, мудрый и милостивый человек сказал мне: «делай это из любви, а не из страха», и это помогло мне осознать свое место во всем этом. Делюсь любовью со всеми вами, даже если вы не можете ответить на нее прямо сейчас», — заключила актриса.

На днях появились слухи о том, что руководство студии Marvel всерьез рассматривает возможность отказа от сотрудничества с Эванджелиной Лилли из-за отказа от самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Анонимный источник сообщил, что компания якобы больше не планирует возвращаться к ее героине, после того как между ними будут закрыты все контрактные обязательства. Однако, по словам инсайдера, руководство студии может изменить решение в случае изменения общественного мнения.

Ситуация вокруг Лилли начала развиваться в негативном ключе из-за неосмотрительной публикации актрисы в Instagram. Звезда выложила фотографию кружки чая с подписью: «Утренний чай. Только что подбросила детей на занятия по гимнастике. Они все помыли руки перед тем, как заходить внутрь. Они играли и смеялись, #обычныедела».