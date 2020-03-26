«Валяюсь с модной болезнью»: Акунин заразился COVID-19

Писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин, сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью, — заявил он. — Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями».

Автор серии «Приключения Эраста Фандорина» также выразил мнение, что страх перед COVID-19 «гораздо страшнее самого коронавируса», однако осторожность во время пандемии соблюдать нужно.

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«Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — заключил писатель.

Борис Акунин родился на территории Грузинской ССР — в городе Зестафони — 20 мая 1956 года. В настоящее время 63-летний писатель, согласно СМИ, проживает в Лондоне. На его счету такие произведения, как «Писатель и самоубийство», популярная серия «Приключения Эраста Фандорина», в которую вошли, в частности, «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Левиафан», а также «Шпионский роман» и «Алтын-толобас».

Отметим, что Акунин стал не первым известным человеком, заразившимся китайским коронавирусом, — в том числе и отечественным.

Так, ранее на этой неделе появилась информация, что COVID-19 был обнаружен у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который в этом феврале отметил 78-летие.

Согласно Telegram-каналу 112, врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое. Подтвердил слухи о заражении также источник в здравоохранении, который, правда, добавил, что состояние музыканта сейчас «нормальное».

«Результаты теста были готовы еще вчера. Диагноз «коронавирус» у Льва Лещенко подтвердился. Его состояние сейчас нормальное, без осложнений. После реанимации пациента собираются переводить в обычный лечебный режим», — цитирует его сайт kp.ru.

В свою очередь друг Лещенко Владимир Винокур, комментируя соответствующие сообщения прессы «Подъему», их опроверг. «Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — сообщил Винокур.

Незадолго до появления в СМИ слухов и заражении Лещенко коронавирусом стало известно, что он его супруга были госпитализированы в больницу в Коммунарке с диагнозом двухстороннее воспаление легких. Позднее он был переведен в реанимацию.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — приводит слова концертного директора Олега Дмитриева ТАСС.

Что касается мировых знаменитостей, то ранее о заражении коронавирусом объявили, в частности, обладатель «Оскара» Том Хэнкс, звезда «бондианы» Ольга Куриленко, актер из «Игры престолов» Кристофер Хивью, а также Идрис Эльба. Кроме того, по информации СМИ, не обошла стороной инфекция и приговоренного к тюрьме за харассмент продюсера Харви Вайнштейна, а также тенора Пласидо Доминго.

На момент написания статьи в мире было зафиксировано около 494 тыс. случаев заражения коронавирусом, вспышка которого произошла в конце прошлого года на территории Китая. Вылечиться от инфекции COVID-19 смогли примерно 120 тыс. человек, тогда как число умерших от заболевания уже превысило 22 тыс. В России по состоянию на вечер 26 марта по московскому времени констатировано 840 случаев заражения при 38 вылечившихся и двух умерших.