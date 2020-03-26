«Бодрый, насколько возможно»: Лещенко сдал тест на коронавирус

У народного артиста России Льва Лещенко подтвердился коронавирус, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, утверждает Telegram-канал 112. Вскоре появилось опровержение от друга и коллеги певца. Владимир Винокур в беседе с изданием «Подъем» заявил, что постоянно находится на связи с Лещенко и его супругой.

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«Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — сообщил артист.

Однако источник в здравоохранении подтвердил диагноз коронавирус у народного артиста.

«Результаты теста были готовы еще вчера. Диагноз коронавирус у Льва Лещенко подтвердился. Его состояние сейчас нормальное, без осложнений. После реанимации пациента собираются переводить в обычный лечебный режим», — приводит слова источника сайт kp.ru.

Несколько дней назад Лещенко и его супруга были госпитализированы в больницу в Коммунарке с диагнозом двухстороннее воспаление легких. Позже у исполнителя начались трудности с дыханием и его перевели в реанимацию, где врачам удалось стабилизировать состояние.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — цитирует слова концертного директора Олега Дмитриева ТАСС.

Дмитриев также сообщил, что Лещенко вернулся из США в Москву еще 11 марта, вскоре после этого у него появились симптомы ОРВИ.

«Мы были в Канаде и США. Но Лев Валерьянович еще вынужденную посадку совершал в Марселе, поскольку Москва не принимала в тот день (вроде, из-за снегопада). Они несколько часов провели с женой в Марселе», — рассказал представитель артиста.

Знаменитости не удалось дождаться помощи от врачей, после чего он решил обратиться в частную скорую помощь. Приехавшие медики решили, что правильнее всего госпитализировать в Коммунарку.

«Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут. Может, им не с чем ехать, не знаю», — продолжил Дмитриев.

Позже в сети появилась информация о том, что лучший друг Лещенко артист Владимир Винокур приезжал навестить его в больницу, но через некоторое время артист опроверг слухи.

«Вчера некоторые СМИ написали, что я посещал его в больнице. А как это вообще? Коммунарка — инфекционная больница», — передает слова Винокура РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом заразилась 78-летняя актриса Жанна Болотова. Народная артистка России не выезжала в последнее время за границу, однако контактировала с другом, который недавно вернулся из Германии. Болотова была госпитализирована в клинику в Коммунарке.

Положительный результат теста на COVID-19 также получили несколько звезд мирового уровня. Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго сообщил 22 марта на своей странице в Facebook о том, что болен коронавирусом. Кроме того пандемия коснулась популярного британского актера Идриса Эльбу, который сообщил о положительном тесте на вирус у него и его супруги. Также среди заразившихся оказались актриса Ольга Куриленко, лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон и приговоренный к 23 годам тюрьмы продюсер Харви Ванштейн.