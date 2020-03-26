От «Чудо-женщины» до «Аквамена»: все фильмы DC до 2022 года

Кинокомпания Warner Bros. Pictures планирует выпустить в российский прокат до конца 2022 года как минимум восемь фильмов, относящихся ко вселенной DC. Об этом говорится в пресс-релизе российского прокатчика Warner «Каро Премьер», оказавшемся в распоряжении «Газете.Ru». 13 августа 2020 года (пока) на экраны выйдет сиквел одной из самых успешных не марвеловских комикс-экранизаций последних лет — «Чудо-женщина: 1984», роли в которой исполнят Галь Гадот, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Кристен Уиг и Крис Пайн. События ленты будут крутиться вокруг влиятельного бизнесмена Максвелла Лорда (Паскаль) и суперзлодейки Гепарды (Уиг), защиты от которой у практически непобедимой амазонки и попросит миллиардер, обещая ей взамен воскрешение покойного Стива Тревора (Пайн).

Уже на следующий год киновселенная, согласно заявленным планам, пополнится еще тремя картинами. 24 июня ожидается премьера нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в роли Брюса Уэйна (подробнее о готовящемся блокбастере читайте здесь, а тут можно ознакомиться с полной историей взаимоотношений популярного супергероя и мира кинематографа), тогда как 5 августа планируется релиз «Отряда самоубийц 2», который, к слову, снимает Джеймс Ганн, автор марвеловских «Стражей Галактики», рассорившийся с Disney из-за похабных твитов десятилетней давности.

Вторая часть боевика, как ожидается, будет иметь не так много общего с первой, которая была в целом крайне холодно воспринята критиками и зрителями. К уже знакомой роли Харли Квинн здесь вернется Марго Робби, также в фильме снимутся Идрис Эльба, Тайка Вайтити и Джон Сина. Наконец, 23 декабря в прокат выйдет «Черный Адам», спин-офф симпатичного «Шазама!» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли.

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Что касается 2022-го, то в его ходе Warner Bros. Pictures планирует порадовать зрителей и вовсе как минимум четырьмя DC-проектами. Это сиквел «Шазама!» (31 марта), мультфильм «Суперпитомцы» (19 мая), о котором до сих пор мало что известно, «Флэш» (30 июня), обращающийся к истории происхождения самого быстрого супергероя вымышленной вселенной с Эзра Миллером в главной роли, а также вторая часть «Аквамена» (15 декабря).

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Все предстоящие релизы DC, естественно, следует рассматривать сквозь призму готовящихся премьер от Marvel. Согласно слухам, до 2022 года включительно на экраны выйдут 12 фильмов, основанных на творчестве Стэна Ли: «Новые мутанты» с Аней Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс и Чирли Хитоном, «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, «Морбиус», главную роль в котором исполнит самый провальный Джокер в истории Джаред Лето, сиквел «Венома» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном, «Вечные» с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом и Сальмой Хайек, «Шан-Чи и легенда десяти колец», вторая часть «Доктора Стрэнджа», а также очередные сольники Человека-паука, Тора, Черной пантеры, Капитана Марвел и Человека-муравья. Здесь, правда, нельзя исключать, что выпуск в прокат некоторых из этих картин будет несколько сдвинут из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

close Кадр из фильма «Веном» (2018) Кадр из фильма «Веном» (2018) imdb.com

Говоря о других больших премьерах Warner Bros. Pictures 2020-2022 годов, стоит особо выделить мультфильм «Скуби-Ду!» (август 2020-го), хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола» (10 сентября), очередную часть полюбившейся франшизы об исследователях паранормальных явлений в исполнении Веры Фармиги и Патрика Уилсона, блокбастер «Годзилла против Конга» (19 ноября), киноэкранизацию легендарного файтинга «Мортал Комбат» (14 января 2021-го), четвертую «Матрицу» (20 мая), магическую сказку «Фантастические твари и где они обитают 3» (11 ноября) от создательницы »Гарри Поттера» Джоан Роулинг, третьего »Шерлока Холмса» (23 декабря) с Робертом Дауни-младшим, Джудом Лоу и Рэйчел Макадамс, а также киновоплощение популярной компьютерной игры «Майнкрафт» (3 марта 2022-го).