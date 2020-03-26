«Нужна проверка лингвиста»: почему запретили концерт поэтессы

Министерство культуры Саратовской области не стало согласовывать гастрольное выступление поэтессы и режиссера Юлии Соломоновой, известной под псевдонимом Сола Монова. Глава ведомства Татьяна Гаранина направила директору саратовского ТЮЗа им. Киселева Игорю Баголею заявление с просьбой отменить мероприятие. Поэтесса уверена, что кто-то целенаправленно убедил чиновников помешать ее творческому вечеру.

«Опытные деятели искусств сказали, что это — донос, и это обычное дело. Чувствую себя популярной артисткой. Кто-то сталкивался с доносами?» — написала Соломонова в Facebook, снискав сотни комментариев со словами поддержки.

Также она опубликовала фотографию документа, подписанного министром культуры Саратовской области, об отмене мероприятия.

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«В связи с пропагандой аморальности и безнравственности в творчестве данной поэтессы Министерство культуры области отзывает письмо от 21.01.2020г. о согласовании указанного мероприятия», — говорится в заявлении.

«Газета.Ru» связалась с известным адвокатом Владимиром Старинским с просьбой разъяснить понятие «пропаганды безнравственности и аморальности». По словам специалиста, в российском законодательстве такие термины требуют расшифровки. Поэтому для правильного применения закона необходима помощь экспертов.

«По-хорошему человек, который отменил концерт, должен был получить заключение специалиста в области лингвистики о том, что творчество этой поэтессы действительно является аморальным. Аморальность и безнравственность — это как раз те термины, которых в законодательстве не содержится.

Эти понятия должны расшифровывать специалисты соответствующей области. Надо смотреть, какое образование у министра культуры и может ли он делать соответствующие заключения специалиста», — сказал Старинский.

В пресс-службе саратовского ТЮЗа «Газете.Ru» сообщили, что концерт Соломоновой точно не состоится в театре, но у организаторов концерта есть достаточно времени на поиск другой площадки.

По словам министра культуры Саратовской области, для творчества современной поэтессы больше подойдут клубы, а не ТЮЗ. Поэтому, скорее всего, запланированный на 18 мая концерт состоится, но на другой площадке.

«Сложившуюся ситуацию мы уже обсуждали. На это обсуждение откликнулись и писатели, и поэты, и певцы, и общественность. На самом деле мы не против проведения каких бы то ни было мероприятий, но что касается данной ситуации — это нужно делать не в ТЮЗе. У нас есть масса клубов, свое творчество можно выражать и там.

Мы никогда и никого не выгоняем и не выгоняли со своих сцен, но у каждого есть свое место. Поэтому мы предлагаем все-таки местом выбирать не театр юного зрителя, а именно клубы, которые предназначены для таких встреч и такого творчества», — цитирует Гаранину «Взгляд-инфо».

На сегодняшний день Соломонова является одним из самых популярных поэтов рунета — на страницу Соломоновой в Instagram подписаны 1,1 млн человек. Она родилась во Владивостоке, где отучилась на режиссера-постановщика в Дальневосточной академии искусств и освоила специальность «менеджмент производственной деятельности» в Дальневосточном техническом университете. Долгое время Соломонова посвятила работе режиссером и ведущим телевизионных программ, а в 2011 году окончила мастерскую режиссуры Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика во ВГИКе им. С. А. Герасимова. Через год она училась в киношколах University of Southern California и Universal Studios в Лос-Анджелесе и сняла в Голливуде фильм «911».