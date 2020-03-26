«Это легенда»: кто видел полную «Лигу справедливости»

Режиссер Зак Снайдер продолжает подогревать интерес поклонников к «режиссерской версии» супергеройского фильма «Лига справедливости» и публиковать фрагменты своих работ, относящиеся к проекту.

В социальной сети Vero Снайдер выложил кадр, на котором пятеро героев фильма стоят вокруг трехмерной голографической фотографии в боевых костюмах. Среди персонажей отсутствует Супермен, а Киборг на что-то указывает Флэшу, Бэтмену, Чудо-женщине и Аквамэну.

Оригинальная «Лига справедливости» вышла в 2017 году и собрала множество негативных отзывов как со стороны поклонников, так и со стороны критиков. Как выяснилось позднее, в ходе работы над фильмом руководство студии Warner Bros. оказалось недовольно отснятым материалом, что наложилось на неудовлетворительные сборы предыдущего фильма Снайдера «Бэтмен против Супермена». В результате его отстранили от работы и взяли вместо Снайдера режиссера первых «Мстителей» Джосса Уидона.

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Спустя несколько лет ажиотаж среди поклонников вызвали заявления Снайдера об «оригинальной» версии фильма. Факт ее наличия сначала был поставлен под сомнение, однако исполнитель роли «Аквамена» Джейсон Момоа подтвердил ее существование и отметил, что уже видел режиссерскую версию.

О том, что у них есть знакомые, которые видели «снайдеровскую» версию «Лиги справедливости», рассказали также режиссер Кевин Смит и постановщица трюков в фильме «Звездные войны. Скайуокер. Восход» Юнис Хутарт.

«Я уверена, что уже могу говорить, что я официально знаю людей, которые видели «снайдеровскую версию» и говорят, что она совершенно невероятная», — сообщила Хутарт.

В связи с распространением пандемии коронавируса усилились и слухи о возможном выпуске режиссерской версии фильма на стриминговых сервисах в ближайшее время, однако по данным СМИ, его выход вновь отложился, т.к. планам Снайдера помешали меры по ограничению распространения болезни.

«Я слышал из моих источников, что Снайдер хочет снять несколько новых сцен, что потребует работы со спецэффектами. И, конечно, сейчас они этого сделать не могут», — заявила автор комиксов и блогер Грейс Рэндольф.

Она также назвала решение отложить съемки разумным шагом в сложившейся ситуации.

«Так как он ждал так долго, я думаю, ему стоит притормозить перед тем, как он сможет сделать все так, как хочет. «Версия Снайндера» достигла уже почти мифологических масштабов. Это легенда. Вы можете представить себе, какой интенсивности давление он испытывает в связи с ожиданиями? Я думаю, что запланированный им добавочный материал поможет ему удостовериться, что он может этого достичь», — пояснила она.

Разговоры о масштабах работы, которую Снайдер ведет по досъемке дополнительных материалов, пошли с новой силой после того, как он провел розыгрыш в своих социальных сетях — автору лучшего фанатского постера режиссер подарил «хлопушку» с посланием, из которого следовало, что ее обладатель был приглашен на съемочную площадку для экстра-съемок. Все эти факты оставляют без ответа вопрос, в какой стадии готовности находится «оригинальная версия» фильма Снайдера, а сам постановщик предпочитает уходить от прямого обсуждения этой темы.